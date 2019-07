Trupa André s-a reunit şi a dat „Reset la inimă“: „Târziu, dar am revenit. Vom continua atât timp cât fanii îşi vor dori acest lucru“ FOTO VIDEO

Andreea Antonescu (36 de ani) şi Andreea Bălan (35 de ani) au relansat trupa André, datorită căreia au cunoscut succesul la sfârşitul anilor ’90. După 17 ani de la destrămarea trupei fenomen, cântăreţele au debutat cu o piesă nouă, „Reset la inimă“, în cadrul unui eveniment privat, în Bucureşti, organizat de casa de discuri Cat Music.

„A fost un concert de lansare a videoclipului „Reset la inimă“ şi am vrut să fie un fel de demo al show-ului nostru cu care vom merge în toată ţara. Deja avem concerte programate, primul este în Bucureşti, la Arenele Romane, pe 16 iulie. Sperăm să vă placă noua piesă şi vrem să ştiţi că am făcut asta special pentru fani“, a declarat Andreea Bălan.

Cele două au interpretat pe scena evenimentului cele mai cunoscute piese, printre care „Lasă-mă, papa, la mare“, „Prima iubire“, „Moşule, ce tânăr eşti“ şi „Flori de tei“. Au renunţat la şenile şi codiţe, dar au adoptat o imagine la fel de sexy, în body-uri cu paiete şi volane şi fuste scurte.

Andreea Antonescu şi Andreea Bălan, la fel de sexy pe scenă ca în adolescenţă

Andreea Antonescu şi Andreea Bălan au făcut show cu piesele vechi ale trupei Andre

Bălan a mărturisit, în plus, că ideea reunirii trupei André îi aparţine. După ce Andreea Antonescu, cu care nu mai vorbise de doi ani, a vizitat-o la spital, după ce a născut cel de-al doilea copil şi a întâmpinat complicaţii grave, cele două au reluat legăturile.

„Andreea a trecut prin acel episod nefericit, lucru care m-a făcut să înţeleg că viaţa este plină de surpriză şi, din păcate, nu toate fericite. Nu m-au mai interesat atunci supărările şi orgoliile. Nu mai vorbisem de aproximativ doi ani. Am cumpărat un buchet de trandafiri şi m-am dus să o văd. A urmat Paştele, m-am dus cu ploconul cum orice fină se duce la naşă..., iar ea mi-a dat piesa“, a povestit Andreea Antonescu. „Este ca şi când n-ar fi trecut deloc timpul peste noi“, a adăugat ea.

Cele două cântăreţe au început imediat repetiţiile, iar proiectul a fost repus pe picioare în numai două luni, a povestit Andreea Bălan: „Am repetat încontinuu, de dimineaţă până seara pentru coregrafie, am repetat cu band-ul, am făcut costume, am făcut piesa, am filmat videoclipul şi astfel, în două luni, am readus la viaţă proiectul André. Noi vom continua în această formulă atât timp cât fanii îşi vor dori acest lucru, cât piesele noastre vor prinde. Avem şi carierele solo, pe de altă parte, însă acum, prioritatea este André. Am revenit. Târziu, dar am revenit.“

Săndel Bălan: „Dacă piesele nu erau bune, nu rezistau 20 de ani“

Tatăl Andreei Bălan, Săndel Bălan, a vorbit la rândul lui despre reunirea trupei. „Sunt convins că va fi un boom revenirea. Am încredere în ce fac ele două şi le urez baftă. Şi aş mai vrea ca publicul să ştie că nu m-am certat niciodată cu tatăl Andreei Antonescu“, a declarat Săndel Bălan pentru click.ro.

„Dacă piesele nu erau bune, nu rezistau 20 de ani şi nu erau cântate prin restaurante sau nu se făceau tot felul de parodii pe seama lor. Nu ştiu ce piesă vor lansa acum, nu am auzit-o, dar cred că va fi un boom. Nu cred că publicul stă să judece o singură piesă nouă, ei vor să asculte piesele care au făcut istorie cândva. Fanii au crescut, dar tot vor să asculte piesele de atunci şi acelea vor fi cântate. Iar eu pentru ele voi fi plătit“, a mai spus Săndel Bălan, care deţine drepturile de autor pentru hit-urile André.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: