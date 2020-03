Trupa Amadeus cântă online pentru întreaga lume: unde şi când va putea fi urmărit concertul

În contextul epidemiei de coronavirus, când oamenii sunt izolaţi la domiciliu, iar concertele sunt anulate, trupa Amadeus, care urma să aibă un concert important în Bucureşti, la Mastering the Music Business Conference and Showcase Festival, a decis să susţină un concert online.

Concertul va fi difuzat live joi, 19 martie, de la ora 19.00, pe platformele Youtube, Facebook şi Instagram, şi va putea fi urmărit în toată lumea.

„După cum probabil ştiţi deja, trebuia să concertăm joi în Bucureşti, cu ocazia MMB - Mastering the Music Business Conference. Desigur, evenimentul a fost anulat, dar muzica nu are graniţe şi iese victorioasă, oricât de mari sunt obstacolele. Prin urmare, am decis să susţinem concertul în sala de repetiţii, pentru ca toţi să ne puteţi asculta. Şi pentru a face ceva şi mai special, vă anunţăm că vom lansa în premieră «New Songs» din albumul nostru care urmează să apară“, au anunţat fetele de la Amadeus pe Facebook.

„În aceste zile, redescoperim bucuria pură de a petrece timp preţios alături de cei dragi. Totuşi, spectacolul trebuie să continue deoarece muzica joacă un rol foarte important în viaţa noastră şi trebuie să o împărtăşim cu voi. Sperăm că veţi accepta invitaţia noastră şi veţi fi aici cu noi joi la ora 17.00 (GMT). Bucuraţi-vă unii de alţii, bucuraţi-vă de timpul petrecut acasă şi nu în ultimul rând ... bucuraţi-vă de muzică!“, a mai transmis trupa Amadeus fanilor săi.