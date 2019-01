Trăistariu a fost acceptat la Eurovision Belarus. Ce problemă a întâmpinat

Mihai Trăistariu şi-a anunţat fanii, prin intermediul contului personal de Facebook, că piesa lui, „Baya“, a fost acceptată în Selecţia Naţională Eurovision din Belarus, însă există o problemă: piesa depăşeşte limita impusă (maxim trei minute) cu trei secunde.

Cântăreţul spune că trebuie să o decupeze pentru a intra în audiţii, cu toate că este aceeaşi piesă care a intrat în Semifinalele Eurovision România şi afirmă, în mod ironic, că „s-o fi lungit pe drum spre Belarus“.

„Yupiii. Am primit mail-ul de confirmare pentru selecţia Eurovision Belarus. Doar că piesa trimisă are trei minute şi trei secunde în plus. Cum naiba? Că a fost concepută de trei minute fix. Şi aceeaşi piesă mp3 a fost trimisă şi la selecţia din România şi a intrat în semifinale. Mă rog... S-o fi lungit pe drum spre Belarus. În fine, trebuie decupată până la maximum trei minute ca să intre în audiţii“, scrie cântăreţul în mesajul postat pe Facebook.

De asemenea, el mărturiseşte că vrea să câştige, dar nu ratează ocazia să facă din nou referire la România: „M-am înscris oficial la Eurovision Belarus. Să-mi ţineţi pumnii strânşi! Păcat că nu mai puteţi scrie «Hai, România», o să-mi scrieţi simplu «Hai, Mihai». Începând cu 2019 o să-mi dau tot interesul să câştig locul I la acest Eurovision internaţional. Parcă sunt mai determinat ca niciodată. Din păcate, nu pentru România“.





Selecţia Naţională Eurovision Belarus 2019 are loc pe 8 martie.





Trăistariu, un veteran al concursului muzical, s-a retras de la Eurovision România 2019 după ce TVR a dezvăluit numele celor două artiste care au primit câte un wild card şi care s-au alăturat astfel celor 23 de interpreţi ale căror piese au fost selectate în semifinalele Selecţiei Naţionale , Bella Santiago şi Linda Teodosiu. Cântăreţul a mărturisit că este mai dezamăgit ca niciodată de organizarea concursului, dar şi de faptul că un concurent a intrat „pe telefoane şi intervenţii“. În plus, Trăistariu a invocat şi neînţelegerile de ordin financiar care au apărut între el şi TVR, acuzând organizatorii că îşi bat joc de concurenţi. De asemenea, într-un interviu pentru Adevărul, cântăreţul mărturisea că „nu se lasă de Eurovision“ şi că se va înscrie pentru alte ţări participante: „E ţelul vieţii mele şi o să merg indiferent pentru ce ţară. Dacă văd că în România nu se poate, merg în alte ţări“.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: