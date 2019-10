„Top 50 cei mai slabi artişti rap“, viral în mediul online: reacţiile internauţilor

Primul loc în clasament a fost ocupat de artistul hip-hop Magoo, cunoscut din grupul muzical Timbaland & Magoo, apărut în anul 1989. Grupul muzical a primit un disc de platină, după lansarea primului album de studio, „Welcome to Our World“, în 1997.

Din top 10 al celor mai slabi rapperi mai fac parte Blueface, pe locul doi, urmat de Lil Yachty, Stunna 4 Vegas, Silkk the Shocker, Jojo Simmons, G Herbo, 50 Tyson, Lil B, şi I-20.

Totodată, artişti precum Vanilla Ice, Shaq, Ron Artest, Birdman, Ludacris, Freeway, 21 Savage, Iggy Azalea, French Montana, Bow Wow şi Flo Rida au fost incluşi în clasamentul internauţilor.

Lista întocmită nu a fost pe placul tuturor şi au existat mai multe voci care nu au fost de acord cu ea. Astfel, au fost reacţii precum: „Cine a făcut asta? Vreau doar să stăm de vorbă“.

„Este evident că încă dorm pentru că tocmai am văzut o listă cu «cei mai proşti 50 de artişti rap», cu Earl Sweatshirt, Cassidy şi Ludacris incluşi în ea. Mă voi întoarce în pat şi voi încerca iar“, a scris un alt internaut.

„Cineva a făcut o listă cu cei mai proşti 50 de artişti rap şi, în acest punct, sunteţi toţi lipsiţi de resprect... Cei mai mulţi dintre aceştia au discuri de platină şi spectacole la care biletele sunt epuizate“, a comentat pe Twitter o altă persoană.

I know these fuck niggaz don't got Lil Yachty & Lil B up there with Ron Artest and 50 Tyson. WEBBIE? EARL SWEATSHIRT? GUDDA FUCKING GUDDA? FROM YOUNG MONEY? On the top 50 WORST RAPPERS LIST?



Who made this? I just wanna talk pic.twitter.com/cnrheBrOs8