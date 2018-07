Top 100 cele mai bune cântece ale secolului, potrivit Rolling Stone VIDEO

Pe primul loc în top 100 este piesa „Crazy in Love“ - piesa de pe albumul de debut solo al cântăreţei Beyoncé, lansată în 2003, la care a colaborat cu soţul ei Jay-Z. Pe locul al doilea a ieşit piesa hip-hop „Paper Planes“, a cântăreţei M.I.A, lansată în 2007, urmată de „Seven Nation Army“ de la The White Stripes (2003), arată lista Rolling Stone

Revista Rolling Stone scrie că în anii 2000 s-a produs „o cantitate incredibilă de muzică“ şi „am avut norocul să asistăm“ la debutul carierei unor vedete ca Beyonce, Drake, Jack White sau Adele, dar şi la strălucirea unor staruri deja consacrate, precum Beck, Outkast sau U2.

Printre piesele de pe primele locuri se regăsesc şi „99 Problems“ - Jay-Z (locul 5), „Runaway“- Kanye West feat. Pusha T (locul 7), „Rolling in the Deep“ - Adele (locul 8), „Toxic“ – Britney Spears (locul 14), „Rehab“ - Amy Winehouse (locul 20) şi „Bad Romance“- Lady Gaga (locul 21). În prestigiosul top se regăsesc şi ritmurile latino-americane, din care nu putea să lipsească „Despacito“ (locul 91), piesa-fenomen interpretată de Luis Fonsi alături de compatriotul său portorican Daddy Yankee, care a doborât recordurile în 2017. Versiunea aleasă este remix-ul realizat în colaborare cu Justin Bieber. Daddy Yankee este inclus în topul 100 şi cu piesa „Gasolina“, pe care revista americană o consideră „un punct de cotitură al ascensiunii genului reggaeton în muzica mondială“.



Cele mai bune 100 de cântece ale secolului XXI – până în prezent, via Rolling Stone

1. Beyoncé and JAY-Z – Crazy in Love

2. M.I.A. – Paper Planes

3. The White Stripes – Seven Nation Army

4. OutKast – Hey Ya!

5. Jay-Z – 99 Problems

6. Yeah Yeah Yeahs – Maps

7. Kanye West – Runaway

8. Adele – Rolling in the Deep

9. Lorde – Royals

10. The Strokes – Last Nite

11. Kelly Clarkson – Since U Been Gone

12. Missy Elliott – Get Ur Freak On

13. Kendrick Lamar – Alright

14. Britney Spears – Toxic

15. Gnarls Barkley – Crazy

16. LCD Soundsystem – All My Friends

17. Missy Elliott – Work It

18. David Bowie – Blackstar

19. Robyn – Dancing on My Own

20. Amy Winehouse – Rehab

21. Lady Gaga – Bad Romance

22. Franz Ferdinand – Take Me Out

23. Outkast – Ms. Jackson

24. Eminem – Lose Yourself

25. Mark Ronson and Bruno Mars – Uptown Funk

26. Drake – Hotline Bling

27. OutKast – B.o.B.

28. Rihanna feat. Jay-Z – Umbrella

29. Taylor Swift – All Too Well

30. Bob Dylan – Mississippi

31. Arcade Fire – Wake Up

32. 50 Cent – In Da Club

33. Radiohead – Idioteque

34. The Killers – Mr. Brightside

35. Lana Del Rey – Blue Jeans

36. Kanye West feat. Jamie Foxx – Gold Digger

37. Leonard Cohen – You Want It Darker

38. Beyoncé – Formation

39. Queens of the Stone Age – No One Knows

40. U2 – Beautiful Day

41. Johnny Cash – Hurt (Nine Inch Nails cover)

42. MGMT – Electric Feel

43. Solange – Cranes in the Sky

44. Eminem – Stan

45. Justin Bieber – Sorry

46. Justin Timberlake – Cry Me a River

47. Childish Gambino – Redbone

48. Pharrell Williams – Happy

49. Harry Styles – Sign of the Times

50. Coldplay – The Scientist

51. Beyonce – Single Ladies (Put a Ring on It)

52. Sia – Chandelier

53. Grimes – Oblivion

54. Rilo Kiley – Portions for Foxes

55. Azealia Banks feat. Lazy Jay – 212

56. Radiohead – Weird Fishes / Arpeggi

57. The Flaming Lips – Do You Realize??

58. Jay-Z and Kanye West – Ni**as in Paris

59. Cardi B – Bodak Yellow

60. Haim – The Wire

61. Madonna – Hung Up

62. Katy Perry – Teenage Dream

63. Fall Out Boy – Sugar, We’re Goin Down

64. Kendrick Lamar – DNA.

65. Rihanna feat. Calvin Harris – We Found Love

66. Nicki Minaj feat. 2 Chainz – Beez in the Trap

67. T.I. – What You Know

68. Eric Church – Springsteen

69. Frank Ocean – Thinkin Bout You

70. Green Day – American Idiot

71. Carly Rae Jepsen – Call Me Maybe

72. Migos – Bad and Boujee

73. The Rapture – House of Jealous Lovers

74. The New Pornographers – Letter From an Occupant

75. Miranda Lambert – The House That Built Me

76. Daft Punk feat. Pharrell Williams – Get Lucky

77. LCD Soundsystem – Losing My Edge

78. Peter Bjorn and John – Young Folks

79. Snoop Dogg feat. Pharrell – Drop It Like It’s Hot

80. M.O.P. – Ante Up (Robbin-Hoodz Theory)

81. Gwen Stefani – Hollaback Girl

82. The Shins – New Slang

83. Beck – Lost Cause

84. Daft Punk – One More Time

85. Original Broadway Cast of „Hamilton“ – My Shot

86. Icona Pop w/Charli XCX – I Love It

87. Mariah Carey – We Belong Together

88. Vampire Weekend – Hannah Hunt

89. The Hives – Hate to Say I Told You So

90. Amerie – 1 Thing

91. Luis Fonsi feat. Daddy Yankee and Justin Bieber – Despacito (Remix)

92. Parquet Courts – Stoned and Starving

93. My Chemical Romance – I’m Not Okay (I Promise)

94. Kanye West – Jesus Walks

95. Kylie Minogue – Can’t Get You Out of My Head

96. The Black Keys – Tighten Up

97. Phoenix – 1901

98. Alvvays – Archie, Marry Me

99. UGK feat. Outkast – Int’l Players Anthem (I Choose You)

100. Daddy Yankee feat. Glory – Gasolina