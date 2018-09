Tom Odell va susţine un concert la Bucureşti. Când va avea loc şi ce preţuri au biletele

Cântăreţul indie pop Tom Tom Odell va susţine un concert la Bucureşti pe 16 februarie la Arenele Romane (cort încălzit).

Biletele pentru concertul din Capitală pot fi cumpărate din reţeaua iabilet.ro şi în reţeaua fizică iabilet.ro/reţea: Magazinele Flanco, Metrou Unirii 1 lângă casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX - Telekom, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Expirat Halele Carol (în intervalul orar: 18:00-22:00), Hard Rock Cafe, Berăria H, Libmag (Bd IC Brătianu 6), Agenţiile Perfect Tour, Magazinele Uman şi în Staţiile de Plata SelfPay din toată ţara.

Preţul biletelor variază în funcţie de categorie: 99 (acces general) şi 159 de lei (golden circle), primele 200 de tichete, 119 şi 189 de lei, iar în ziua concertului ele vor costa 130 şi 200 de lei.

Tom Odell a fost descoperit de cântăreaţa Lily Allen, care spunea în 2012 că acesta are o energie care îi aminteşte de David Bowie. EP-ul „Songs from Another Love“, a fost lansat în acelaşi an iar piesa „Another Love“ a ajuns rapid în fruntea topurilor muzicale.





„Cred că scriu piese mult mai bune atunci când sunt sincer şi scriu despre lucruri care mi s-au întţmplat în plan personal. Devine ciudat uneori, atunci când prietenii sau iubitele află că un anumit cântec este despre ei/ele. Dar e uimitor cum poţi scăpa de asta, fără nicio consecinţă. Se numeşte licenţă artistică“, a declarat artistul.



Albumul de debut „Long Way Down“ a fost lansat pe 23 iunie 2013, fiind clasat pe primul loc în topurile din Marea Britanie. În octombrie, Tom Odell va lansa al treilea album de studio din cariera sa, „Jubilee Road“. Prima piesă extrasă de pe viitorul material, „If You Wanna Love Somebody“ a fost lansată pe 24 iunie iar videoclipul a depăşit pragul de 1 milion de vizualizări pe YouTube.





Până în prezent, tânărul artist britanic a urcat pe scena unor festivaluri precum Glastonbury, T în the Park, Pinkpop, Untold, Awake, Exit Festival sau Lowlands. Odell spune că versurile pieselor sale sunt inspirate din incapacitatea sa de a menţine o relaţie mai mult de 6 luni.