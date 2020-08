The Motans lansează „Spirit Ateist”, o piesă manifest despre viaţa trăită pe fast-forward

Piesa este un manifest despre viaţa trăită pe fast-forward, cu visuri amânate, cu regrete pentru lucruri nefăcute la timpul potrivit, despre curajul de a lua destinul în piept.

„Spirit Ateist” este lansată cu lyric video cu un concept de Doru Boancă, visual artistul cu care The Motans colaborează pentru conţinutul creat pe social media.

„Spirit Ateist e o piesă despre noi toţi, despre acea voce din interior care nu ne lasă la greu atunci când speranţa nu mai are nimic de spus. Am păstrat-o pentru luna august, fanii The Motans ştiu de ce :)” a declarat Denis Roabeş, The Motans.

Este ultima piesă nelansată de pe albumul ”My Rhythm & Soul” care se va lansa pe 13 august.