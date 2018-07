The Cat Empire revine la Bucureşti pentru un nou concert. Când va avea loc şi ce preţuri au biletele

Trupa The Cat Empire revine la Bucureşti pentru a susţine un nou concert la Arenele Romane, pe 31 octombrie, iar în deschidere va cânta DJ Jumps.

Odată cu cel mai recent album, „Rising With The Sun“, care s-a situat în Top 20 în 16 ţări din lume, trupa a pornit în câteva turnee mondiale. Solistul Felix Reibl descrie albumul ca o lume explozivă plină de artificii şi arome exotice.

Primele 100 de bilete din fiecare categorie au următoarele preţuri: 85 lei Acces General şi 115 lei Golden Circle (în faţa scenei).

Până pe data de 15 august, biletele earlybird au următoarele preţuri: 95 lei Acces General şi 125 lei Golden Circle.

În presale, până pe 31 octombrie, biletele Acces General costă 105 lei şi 135 lei în zona Golden Circle.

În ziua concertului, la intrare, biletele Acces General vor costa 120 lei, iar la Golden Circle 150 lei.

Zona Golden Circle (din faţa scenei) are doar 400 de locuri. Accesul copiilor sub 7 ani este gratuit dacă sunt însoţiţi de un părinte.

Trupa The Cat Empire a fost înfiinţată în Australia, în anul 1999, şi este formată în prezent din Ollie McGill (clape şi backing vocals), Ryan Monro (bas şi backing vocals), Felix Riebl (percuţie şi vocal), Harry James Angus (trompetă şi vocal), Will Hull-Brown (tobe) şi Jamshid Khadiwhala (turntables, percuţie). Muzica lor a fost descrisă ca un melanj ingenios de jazz, funk şi rock, cu puternice influenţe latino, reggae, ska şi dub, trupa fiind recunoscută pentru atitudinea militantă faţă de spargerea barierelor muzicale, geografice şi lingvistice. De altfel, temele preferate sunt respingerea materialismului şi consumerismului, intoleranţei şi a războiului şi, totodată, promovarea diversităţii culturale şi a unei vieţi simple, lipsite de griji.

După o serie de apariţii la festivaluri celebre, cum ar fi cele de la Melbourne şi Edinburgh, australienii au debutat, în 2001, cu albumul „The Cat Empire“. Cel de-al doilea material discografic, „Two Shoes“ (2005), a intrat direct pe prima poziţie în clasamentele muzicale, revista „Allmusic“ descriindu-l ca fiind un mix „nemaipomenit şi isteţ“ între alt-rock, hip-hop, reggae, ska şi latin jazz. La sfârşitul anului 2005, „Two Shoes“ a obţinut primul disc de platină, în timp ce „The Cat Empire“ avea deja două.

În următorii ani, trupa a lansat alte două materiale discografice, „Cities: The Cat Empire Project“ (2006), „So Many Nights“ (2007), „Cinema“ (2010), „Steal the Light“ (2013) şi, cel mai recent, „Rising with the Sun“ (2016). Celebri pentru show-urile lor energice, în care improvizaţia este prezentă, australienii de la The Cat Empire au la activ peste 800 de concerte şi apariţii în line up-urile unor festivaluri precum Glastonbury (Marea Britanie), Summersonic (Japonia), Rock am Ring (Germania), V Festival (UK), Bonnaroo (US) şi Montreal Jazz Festival.