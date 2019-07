Tatăl Andreei Bălan, despre reunirea trupei André: „Dacă piesele nu erau bune nu rezistau 20 de ani“

După ce în urmă cu puţin timp Andreea Bălan a anunţat că trupa André se reuneşte , după 17 ani de la destrămare, tatăl cântăreţei a vorbit despre revenirea formaţiei cumpuse din fiica lui şi Andreea Antonescu, dar şi despre lansarea noii piese, „Reset la inimă“.

„Sunt convins că va fi un boom revenirea. Am încredere în ce fac ele două şi le urez baftă. Şi aş mai vrea ca publicul să ştie că nu m-am certat niciodată cu tatăl Andreei Antonescu“, a declarat Săndel Bălan pentru Click!

„Dacă piesele nu erau bune nu rezistau 20 de ani şi nu erau cântate prin restaurante sau nu se făceau tot felul de parodii pe seama lor. Nu ştiu ce piesă vor lansa acum, nu am auzit-o, dar cred că va fi un boom. Nu cred că publicul stă să judece o singură piesă nouă, ei vor să asculte piesele care au făcut istorie cândva. Fanii au crescut, dar tot vor să asculte piesele de atunci şi acelea vor fi cântate. Iar eu pentru ele voi fi plătit“, a mai spus Săndel Bălan, care deţine drepturile de autor pentru hit-urile André.

Săndel Bălan, cel care a compus hit-urile André precum „Prima iubire“, „Lasă-mă papa la mare“, „Noapte de vis“, a oferit şi detalii mai puţin ştiute despre trupă. El a mărturisit că a renunţat la inginerie pentru a fi alături de trupă, iar „în momentul în care s-a format André, ambele aveau câte un album solo lansat“ şi a dezvăluit coincidenţele care existau între cele două: „Pe amândouă le cheamă şi Georgiana, una era din Ploieşti şi cealaltă era din Galaţi, amândouă stăteau la etajul 1 la bloc şi la acelaşi număr de apartament“.

„Am făcut armata şi aceeaşi facultate cu tatăl Andreei Antonescu, Gigi Antonescu, şi eu o duceam pe Andreea mea la emisiunile pentru copii, iar el mergea cu Andreea lui la aceleaşi emisiuni. Aşa că am discutat să facem o trupă, ne-am dus cu ele la Cat Music, la Dan Popi, care le-a botezat «André». Eu am făcut piesele, Andreea Antonescu a mai compus din versuri, iar Andreea mea stătea pe lângă mine şi mă mai ajuta. Am şi acum toate fişele pieselor de la Uniunea Compozitorilor, căci eu am făcut mai toate hiturile André. De-a lungul anilor nu am mai încredinţat piesele nimănui să le cânte, căci m-am gândit că nu ar fi repezentat la fel de bine stilul André. Eu lucrez cu mulţi copii de la «Next Star», «X Factor» sau «Vocea Românei». Debutul fetelor pe o scenă a fost în 1998, pe 28 octombrie, când au fost invitate la Zilele Galaţiului şi au cântat o singură piesă, şi anume «La întîlnire», care ulterior a apărut pe compilaţia «La întâlnire», alături de alte nume mari din muzica românească de atunci“, a mai povestit Săndel Bălan pentru sursa citată.

Săndel Bălan, Andreea Bălan şi Andreea Antonescu FOTO Mediafax





„Reset la inimă“ va fi lansată oficial pe 9 iulie. Recent, cele două artiste au filmat şi clipul următoarei lor piese care va fi lansat în cadrul unui eveniment privat organizat de către Cat Music, casă de discuri care a lansat proiectul în urmă cu 20 de ani.