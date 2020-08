Sute de oameni la un concert de manele, fără să respecte măsurile de distanţare: „Gata s-a dus pandemia! De mâine faceţi ce vreţi“ VIDEO

Sute de oameni au participat sâmbătă, 22 august, la un concert de manele organizat într-un club din Iaşi, fără să ţină cont de riscurile de îmbolnăvire cu COVID-19.

Concertul a fost susţinut de manelistul Tzanca Uraganu (pe numele său real Andrei Velcu), care a transmis LIVE pe Facebook câteva secvenţe de la concert. În imagini se obervă cum sute de tineri dansează umăr la umăr, înghesuiţi în faţa scenei, fără măşti de protecţie.

În plus, Tzanca Uraganu a îndemnat publicul la relaxare totală şi la nerespectarea măsurilor de protecţie. Bărbatul şi-a chemat fanii în faţa scenei, ca să dea mâna cu ei, fără să îi mai pese că riscă să se infecteze cu COVID-19: „Cine mă iubeşte, lângă mine aicea!“, a spus el, moment în care ascultătorii de manele s-au îngrămădit lângă el.

După ce imaginile au fost distribuite masiv pe internet, poliţiştii au deschis o anchetă, iar localul a fost amendat cu 5.000 de lei, potrivit stirileprotv.ro.

„Gata s-a dus pandemia! De mâine faceţi ce vreţi“, a scris manelistul pe Facebook, la una dintre înregistrările video.

„Vă mai miraţi ca Iaşul este pe locul trei naţional la numărul de cazuri noi de COVID-19? Unde sunt organele de control?“, a scris revoltat un ieşean pe Facebook.

Reprezentanţii clubului spun că nu a fost atât de grav

„A avut o cumătrie aici prin zonă şi am zis «vino mă să le facem o bucurie şi ieşenilor». La momentul respectiv s-au bulucit în faţă, într-adevăr s-a văzut urât pe filmări şi în media ce a apărut. Nu a fost chiar atât de dramatic pentru că în momentul respectiv m-am urcat în pupitrul de la DJ, am întrerupt toată treaba şi am dispersat lumea“, a declarat Răzvan Ştefan, administratorul clubului.

Situaţia nerespectării regulilor sanitare la concertul de manele a fost semnalată şi de preşedintele USR Iaşi, Filip Havârneanu, care a cerut public „intervenţia autorităţilor pentru impunerea respectării normelor sanitare“. Tot el anunţat că, în urma celor întâmplate, Prefectura Iaşi va propune închiderea tuturor localurilor la ora 24:00.

„Este în discuţie o astfel de măsură ca terasele, barurile şi alţi agenţi economici asemănători să nu poată desfăşura activitate după ora 24 până la ora 6 dimineaţa“, a declarat Ovidiu Mihăiuc, purtător de cuvânt Prefectura Iaşi.

Iaşi este al 3-lea cel mai afectat judeţ de îmbolnăvirile cu COVID-19, în ultimele 24 de ore, potrivit raportării oficiale de duminică, 23 august.