Străinii preferă Eurovision România: mai mult de jumătate dintre piesele ajunse în finala Selecţiei Naţionale, compuse de artişti străini VIDEO

Nu mai puţin de şapte dintre cele 12 piesele care continuă competiţia sunt semnate de autori străini, iar artiştii sunt nume obişnuite ale topurilor din ţară şi din străinătate.

Finala Eurovision România 2019 va avea loc duminică la Sala Polivalentă din Bucureşti. Show-ul va fi transmis în direct la TVR 1, TVR Moldova, TVRi, TVR HD şi online, pe TVR+, de la ora 20.30.

12 piese au rămas în cursa pentru a reprezenta România la Eurovision 2019: D A I N A – Letiţia Moisescu & Sensibil Balkan; Dear Father - Laura Bretan; On a Sunday - Ester Peony; Renegades - Linda Teodosiu; Right Now - Olivier Kaye; Your Journey - Aldo Blaga; Army Of Love - Bella Santiago; Destin – Trooper; Skyscraper - Teodora Dinu; We Are The Ones - Claudiu Mirea; Without You (Sin Ti) - Dya & Lucian Colareza şi Underground - Vaida.

Şapte dintre melodiile din finală aparţin unor compozitori străini

Cu siguranţă, Olivier Kaye este un artist iubit în România. Câştigătorul a două premii la ediţia aniversară a Festivalului Internaţional Cerbul De Aur - Premiul I şi Premiul Publicului, Oliver colaborează acum, pentru melodia „Right now“ cu Ovi Jakobsen, artistul care a reprezentat România, alături de Paula Seling, de două ori la finala internaţională Eurovision.

„M-am gândit să colaborez cu el pentru Eurovision în Belgia. Acolo s-au schimbat puţin lucrurile şi câştigătorul „The Voices“ a fost trimis de belgieni. Aveam deja piesa făcută şi ne-am gândit să o înscriem în România“, ne-a povestit Ovi.

„Am început să compun piesa „Right now“ în Copenhaga, împreună cu un producător danez, după care am plecat în Los Angeles, în Palm Springs, la un campus de compoziţie. Acolo am cunoscut-o pe autoarea Shani Kfir, pe care am invitat-o să lucreze cu noi în acest proiect. Iar acum Shani este alături de echipa noastră şi pentru prima oară în România. „Right now“ este o coproducţie internaţională, a mea, alături de doi danezi şi Shani“, a adăugat el.

„Right Now“ - Olivier Kaye

Am cunoscut-o tot la Cerbul de Aur în 2018, unde a susţinut un recital incendiar alături de tatăl său. Şi Linda Teodosiu vrea să reprezinte România pe scena de la Tel Aviv.

„Am ales Eurovision România pentru că sunt pe jumătate româncă şi inima mea bate pentru această ţară. Compozitorul melodiei mele, Renegades, este Jonas Thander şi te îndeamnă să iubeşti pe cine îţi place, să fii liber în orice situaţie de viaţă - în dragoste, religie, naţionalitate - şi cred că acesta este un mesaj minunat pentru lumea întreagă şi potrivit pentru Eurovision. Versurile sunt semnate de Rachel Suter, Frank Giustra, iar Thander este şi producătorul. Ca producător muzical, faimos în Suedia şi America, el a colaborat cu nume precum Ariana Grande, Demi Lovato, One Direction etc.. Este o mare onoare pentru mine că mi-a oferit această melodie“, ne-a spus Linda Teodosiu.

Nu avea în plan să participe la Eurovision, dar Lucian Colareza nu a putut să refuze o melodie care îl reprezintă atât de bine. Alături de Dya, el interpretează „Without You“ (Sin ti) a compozitorului spaniol Sergi Gascon.

„O ştiam pe Dya, dar nu avusesem ocazia să colaborăm. Iniţial, melodia „Without You“ (Sin ti) a fost gândită pentru limba engleză, dar am tradus-o şi în spaniolă, pentru că e limba în care cânt. Versurile au fost scrise de mine, împreună cu un prieten din Columbia, Daniel Andres Giraldo Mazo. Compozitorul Sergi Gascon mai colaborase cu Dya, iar pentru melodia „Without You“ aveau nevoie şi de un partener. Iniţial, am refuzat colaborarea, dar compozitorul a insistat. Melodia spune povestea dintre doi îndrăgostiţi, care vor să se despartă, dar până la urmă rămân împreună. Pentru mine este prima participare la Eurovision, dar Dya a reprezentat România în anul 2006 la Eurovision Junior alături de trupa „New Star Music“, unde a obţinut locul şase, a povestit Lucian Colareza.

„Without you (Sin ti)“ - Dya & Lucian Colareza

Calificat de public în finala Eurovision România la Arad, Aldo Blaga a lucrat pentru melodia „Your Journey“ tot cu un compozitor străin, un francez stabilit la Los Angeles. „Olivier Bassil este asistentul lui David Foster, multiplu câştigător de premii Grammy, care a colaborat, printre altele, cu Ariana Grande.

Linia melodică şi parţial versurile pentru „Your Journey“ au fos compuse de mine, pe când eram în Chicago, apoi managerul meu, Nicoleta Roman, m-a ajutat mai departe, împreuna cu Octavian Cojan, preşedintele Comunităţii Romano-Americane din statul Illinois. Când piesa a fost finalizată am trimis-o pentru masterizare lui Brian Sheil, prietenul şi colegul de breasla a lui Olivier...“, a povestit Aldo Blaga.

Compoziţii ale unor autori străini sunt interpretate în Finala Eurovision România şi de Mirela Vaida şi Teodora Dinu, iar Bella Santiago, artista din Filipine atât de apreciată la noi semnează, alături de Alex Luft, melodia „Army of Love”.

Mirela Vaida a avut o surpriză plăcută să primească pe email propunerea cu melodia „Underground“, compoziţie a patru nume: Hanif Sabzevari, Michael James Down, Will Taylor, Tonje Gjevjon, iar Teodora Dinu a apelat la o echipa mixtă de compozitori străini pentru melodia ei SKYSCRAPER, mai exact la belgianul Udo Mechels, norvegianca Laila Samuelsen şi danezul Jonas Brogger Filtenborg, tot ei fiind şi textierii.





„Underground“ - Vaida

Publicul este al şaptelea membru al juriului în finala Eurovision România 2019 În ultimul act al Selecţiei Naţionale, punctajele obtinute prin televot vor avea ponderea punctajului acordat de către un membru al juriului. Publicul îşi va putea exprima votul trimiţând numărul de intrare în concurs al favoritului (01, 02, 03,...12) prin SMS la numărul 1264 (tarif: 0.5 euro, TVA inclus), număr valabil în reţelele Digi Mobil, Orange, Telekom şi Vodafone, ori sunând la acelaşi număr de telefon (1264) şi tastând numărul piesei favorite din concurs: 01, 02, 03... 12, cu acelaşi tarif. De pe un număr de telefon se poate vota o singura dată pentru fiecare piesă în parte.

