Steve Harwell, solistul trupei Smash Mouth, se retrage după un concert în care a dat semne de confuzie

Cântăreţul are probleme de sănătate de mai mulţi ani, potrivit presei americane, iar trupa a susţinut recent concerte cu un solist invitat.

Harwell, în vârstă de 54 de ani, a făcut anunţul retragerii într-o declaraţie pentru TMZ. Pe conturile sale şi ale trupei de pe reţelele de socializare nu a fost postat deocamdată nimic cu privire la acest lucru.

„Din copilărie am visat să fiu un star rock şi să cânt în faţa stadioanelor sold-out şi am fost atât de norocos să trăiesc asta. Colegilor mei de trupă: a fost o onoare să cânt cu voi în toţi aceşti ani şi nu mă pot gândi la altcineva cu care să fi făcut călătoria asta nebună”, citează Variety.

Harwell a fost diagnosticat în urmă cu opt ani cu cardiomiopatie, care i-a provocat alte probleme, afectându-i inclusiv memoria şi capacitatea de a vorbi. Este posibil ca asta să fi contribuit la interpretarea lui dezorientată din weekend.

Solistul anunţase anterior că plănuieşte să ia o pauză, dar, aparent, a ales să se retragă din activitate.

El a mulţumit fanilor, în aceeaşi declaraţie publicată de TMZ: „Totul a fost posibil datorită vouă. Am încercat atât de mult să trec peste problemele mele fizice şi mintale şi să cânt în faţa voastră pentru ultima dată, dar pur şi simplu nu am putut. Abia aştept să văd ce va face Smash Mouth în continuare şi să mă consider unul dintre cei mai noi fani ai trupei”, a spus el.