Sia revine cu veşti pentru fani: cântăreaţa a dezvăluit planurile pentru anul 2019

Într-un comentariu publicat pe Twitter, Sia a anunţat că pregăteşte pentru anul 2019 un material nou, scrie news.ro

„Anul viitor voi lansa un album şi un lungmetraj muzical pe care l-am scris şi regizat”, a spus cântăreaţa.

Acesta va fi primul material discografic pe care artista îl va lansa de la „Everyday Is Christmas”, apărut în 2017. Înainte de el, Sia a lansat „This Is Acting”, care cuprinde piese compuse de ea pentru Adele, Beyoncé şi Rihanna, dar pe care cântăreţele le-au refuzat. Încă nu e clar dacă musical-ul va fi pus în scenă pe Broadway sau este o peliculă cinematografică de la Hollywood.

Sia Kate Isobelle Furler (născută pe 18 decembrie 1975, în Australia), cunoscută sub numele de Sia, este cântăreaţă, compozitoare şi producătoare. A lansat şapte albume de studio şi cinci albume live. A fost nominalizată de opt ori la premiile Grammy. În 2016, ea a lansat albumul „This is Acting” şi a susţinut un concert în Piaţa Constituţiei din Bucureşti. Pe 17 noiembrie 2017 şi-a lansat primul album de Crăciun, „Everyday is Christmas”.