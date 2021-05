Show-ul The Rolling Stones de pe plaja Copacabana, la care au participat peste 1,5 milioane de oameni, disponibil pentru prima dată integral VIDEO

„A Bigger Bang Live On Copacabana Beach” a avut loc pe 18 februarie 2006 şi a fost un eveniment istoric.

Cu mai mult de 1,5 milioane de spectatori, acesta a fost unul dintre cele mai mari concerte gratuite din istorie.

Producţia impresionantă a fost filmată, iar recent, complet restaurată şi remasterizată, iar această versiune cuprinde patru interpretări live care nu au fost lansate până acum - „Tumbling Dice”, „Oh No, Not You Again”, „This Place is Empty” şi „Sympathy For The Devil”.

Din 9 iulie, concertul va fi disponibil în diverse formate, inclusiv DVD, SD Blu-ray şi LP.