Show complet de sunet şi de lumini alături de fenomenul muzical Schiller, într-un nou concert-concept: Klangwelten

În 2016, când a concertat pentru prima oară în România, Schiller şi-a cerut scuze că nu ştie să spună „mulţumesc“ în limba română. Atunci, „Zeul Sunetului” a promis, printre ropotele de aplauze, că se va întoarce şi va învăţa. Iată că revine şi nu oricum, ci cu mult mai multe piese cunoscute şi cu o scenă senzaţională, inundată de lasere, lumini şi sunet surround.

De-a lungul carierei sale, artistul a sustinut concerte extrem de apreciate atât de către public, cât şi de către mass-media. Schiller a cunoscut faima începând cu 1998. Numele l-a preluat după poetul şi dramaturgul german Friedrich Schiller. Postul de televiziune grecesc Music Force Europe dedică timp muzicii lui Schiller, în fiecare săptămână, într-un show ce se numeşte „Schill-Out“.

Primul succes cu adevărat răsunător al lui von Deylen s-a petrecut în 2003, cu albumul Leben (Viaţa, Existenţa), primul dintr-o serie de materiale foarte reuşite şi apreciate de un public larg. Cinematicul album „Future”, apărut în 2016, a fost inspirat de zilele petrecute în deşertul Mojave, din SUA. Pe acest ultim produs discografic, Schiller a colaborat cu numeroase soliste, printre care: Kêta, Arlissa, Emma Hewitt, Samu Haber, Sheppard Solomon, Maggie Szabo, Cristina Adriana Scabbia - cunoscută din Lacuna Coil, Tawgs Salter şi celebra actriţă Sharon Stone, care a scris versurile piesei „For You“.

DESPRE SCHILLER (CHRISTOPHER VON DEYLEN)

Schiller (Christopher von Deylen - n. 15 octombrie 1970) este un artist de muzica electronica (chill out/trance) si ambient de origine germana.

Dragostea pentru muzica s-a nascut in 1982, “cand am auzit prima oara o caseta de calitate foarte proasta cu Tangerine Dream. Acela a fost momentul decisiv, punctul de plecare”, a declarat artistul intr-un interviu pentru unsitedemusica.ro, in 2016..

De-a lungul ultimilor ani, acesta a sustinut concerte EXTREM de apreciate de public si de mass media. Schiller si-a cunoscut faima incepand cu 1998. Numele l-a preluat dupa poetul si dramaturgul german Friedrich Schiller.

Initial, Schiller a fost un duo format din Christopher von Deylen si Mirko von Schlieffen. In jurul anului 2001, von Schlieffen a parasit trupa, lasandu-l pe von Deylen singurul membru.

In 2002, Schiller a castigat premiul ECHO pentru Best Dance Single al anului cu "Dream of You". Schiller a vandut peste 7 milioane de albume in întreaga lume.

Christopher von Deylen nu a facut partea de voce niciodata si s-a ajutat cu nume de renume, precum: Tarja Turunen (ex. Nightwish), Samu Haber de la Sunrise Avenue, soprana de crossover Sarah Brightman, Moya Brennan din Clannad, Adam Young din Owl City, Andrea Corr de la The Corrs, Colbie Caillat, Sarah Howellsdin Paper Aeroplanes, Ben Becker, Peter Heppner din trupa de synthpop Wolfsheim, Milu - cunoscuta sub numele de Mila Mar, Xavier Naidoo, Arlissa, Maya Saban, Kim Sanders ex. Culture Beat, Ana Torroja din formatia spaniola Mecano, Despina Vandi, Alexander Veljanov din grupul darkwave Deine Lakaien, suedeza September etc...

Alte colaborari importante a avut alaturi de: Anggun, Lang Lang, Klaus Schulze, Mike Oldfield, Helen Boulding, Kate Havnevik, Damae of Fragma, Stephenie Coker si actrita germana Anna Maria Mühe.