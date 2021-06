Semnificaţia versurilor şi povestea hitului „We Will Rock You“, al trupei Queen

Auzit adesea pe stadioane, însoţit de bătăi ritmice de palme,, „We Will Rock You" este cu adevărat un imn care a ieşit victorios din lupta cu alte piese memorabile şi, în plus, a trecut proba timpului. Care a fost inspiraţia lui Brian May pentru un asemenea cântec? Metro.co.uk scrie că sursa a venit din aceeaşi zonă de unde a răsărit inspiraţia solistului Freddie, când a scris piesa "We Are the Champions".

Ambii muzicieni au mers pe aceeaşi temă, au avut acelaşi scop, şi anume, să creeze piese care să adune mulţimile de oameni. Niciunul dintre compozitori nu a văzut-o ca pe o luptă, în cele din urmă, ambele piese au devenit melodii importante pentru trupă.

Citeşte aici povestea hitului „We Will Rock You“ şi află semnificaţia versurilor.