Scena Red Bull Music a marcat o nouă etapă muzicală la Summer Well 2018

Tsar B (Justine Bourgeus) a dat startul sambătă, pe 11 august, cu sound-ul ei unic, un mix baroc combinat cu influenţe suave din Orientului Mijlociu. Artista a acaparat scena cu micări pline de sex appeal pe ritmurile pieselor „Escalate”, „Rattlesnake”, „Myth”, „Golddigger” şi multe altele, iar între melodii şi-a anunţat şi viitorul album. Pentru prima dată în România, dar cu siguranţă nu şi ultima, artista a declarat: „You guys are amazing! I wanna sing in Romania every week! Fix it for me!”.

Lady Leshurr a urmat pe scenă şi a continuat seara în forţă cu două ore de show, surprize şi provocări pentru publicul român. “Următoarea Missy Elliott”, în opinia lui Timbaland, a fost punctul culminant al serii pe scena Red Bull Music. În premieră în România, artista a adus la Summer Well celebra serie de freestyle-uri “Queen’s Speech”, care i-a consacrat notorietatea şi i-a determinat pe cei de la Forbes să o numească unul dintre cele 30 de genii sub 30 de ani care vor remodela muzica europeană. „I’m never gonna forget this moment and I hope you don’t forget me!”, a declarat artista după ce fanii români au rugat-o să mai cânte câteva piese .„For the next festival don’t forget: Lady Leshurr!”, a fost promisiunea cu care Lady Leshurr a părăsit scena.

Duminică, a doua seară de Red Bull Music, a fost un spectacol complet. Băieţii de la Culese din Cartie au tronat pe scenă şi au dedicat fanilor un spectacol-manifest, cu o produţie specială. Showcase-ul #TotSatu’ i-a adus pe scenă pe Celula de Criză, Fantome, Argatu’ şi Moş Martin, Basska, Hanu’ cu Bragă, Subcarpaţi şi Fraţii Grime. Piese cu tâlc, versuri cu greutate, freestyle, mix-uri energizante, folclor la superlativ şi grime ca la carte, gaşca a făcut o adevărată demonstraţie de forţe brute pe scena Red Bull Music. În încheiere, băieţii s-au adunat cu toţii pe scenă şi au fluturat steagul Culese din Cartier pe versurile melodiei „Oamenii Mei”.