SAGA Music Festival îşi schimbă locul de desfăşurare cu 3 săptămâni înainte de debut

Evenimentul s-a confruntat cu probleme care nu au fost menţionate de organizatori, respectiv lipsa unei aprobări din partea Primăriei Capitalei.

Responsabilii s-au bazat doar pe o promisiune a Gabrielei Firea, de când era primar al Capitalei, precum şi de „un acord de principiu” din partea ARCUB, datat 2019, când ALDA (compania care se ocupă cu organizarea) a început discuţiile pentru organizarea evenimentului cu reprezentanţii Primăriei Municipiului Bucureşti. Acest acord de principiu nu a fost urmat, însă, de un contract formal dintre Primăria Capitalei, pe de o parte, şi firma care organizează festivalul, pe de altă parte.

Surse politice au declarat pentru „Adevărul” că li s-a propus organizarea concertelor într-o altă zonă, deoarece Parcul Izvor ajunge să fie „devastat” după desfăşurarea unor mari evenimente. Printre variantele înaintate a fost Arena Naţională, dar nu a fost primit niciun răspuns.

SAGA Festival a anunţat aseară că schimbă locaţia evenimentului în ROMAERO, pe Bulevardul Fiscului 44, lângă Aeroportul Băneasa.

Majoritatea viitorilor participanţi s-au plâns de schimbarea bruscă, anunţată târziu, dar şi de noua locaţie care e lipsită de vegetaţie. Mulţi dintre ei spun că şi-au luat deja cazare şi nu o pot anula, iar noua locaţie e prea departe faţă de zonele unde vor sta pe perioada festivalului:

„Cum să muţi locaţia acum, dintr-un parc in "inima Bucureştiului" cum faceaţi reclamă intr-o zona betonata la aeroport....nu aveţi progamul, nu aveţi scenele, o aplicaţie ,nimic....doar aţi vandut bilete pe o locatie minciună sa speram că dj anunţaţi nu vor disparea in ultima săptămână”, a spus o viitoare participantă.

„Sunteti nesimtiti? Cum sa faceti asta cu doar 3 saptamani inainte de festival, cand cazarile au fost deja alese SI PLATITE in functie de prima locatie (izvor). Daca nu erati siguri de prima locatie si nu ati obtinut aprobarile necesare, atunci ar fi trebuit sa ii puneti pe oameni in tema sau macar sa le dati un hint din timp. De ar fi fost intr-o locatie mai apropiata de prima, impactul logistic (dar mai ales financiar) ar fi fost mult mai mic pentru unii dintre noi. Dar locatia noua se afla la 8 km distanta fata de cea initiala, fapt ce ne obliga acum la cheltuieli suplimentare pe taximetristi rechini si speculanti ce vor profita si se vor afla in zona, in cazul in care mijloacele de transport in comun nu vor circula pana mai tarziu sau vor fi arhipline, asa cum s-a si intamplat la Untold sau Neversea. Un inceput grozav si promitator pentru SAGA Festival! Dezamagitor”, a mai spus un viitor participant.

Organizatorii au încercat să calmeze spiritele şi au asigurat oamenii că vor pune la dispoziţie transport pe linii speciale, pentru ca toată lumea să poată participa, indiferent de locul unde s-au cazat.

De altfel, pe scenă sunt aşteptate nume ca Alan Walker, Clean Bandit (DJ Set), Don Diablo, John Newman, Mike Williams, Morten, Nervo, Regard, Salvatore Ganacci, Sigala, Tiësto, Timmy Trumpet, Topic, Vini Vici, W&W. De altfel, în toate comunicările referitoare la eveniment este punctat faptul că în jur de 50.000 de oameni sunt aşteptaţi la concerte.