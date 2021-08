SAGA Festival anunţă noi artişti în line-up şi pune în vânzare biletele pentru fiecare zi de festival

Pe lângă artiştii internaţionali anunţaţi, unii dintre cei mai apreciaţi şi iubiţi artişti români completează line-up-ul SAGA Festival. Antonia, INNA, Deliric, Grasu XXL, Gojira & Planet H, Guess Who, Prny & Lu-K Beats, Spike, Bad and Boujee, Chronic DJs (Grigo & ABS), DJ Chill Will, DJ DOX, DJ Grewu, DJ Sauce (Satra Benz DJ), DJ Sfera, Johnny Damix şi Moza Kaliza vor urca pe scenele SAGA cu show-uri speciale pentru festivalieri.

Daily line-up SAGA Festival

SAGA Festival îşi deschide porţile pe 10 septembrie şi, timp de trei zile, festivalierii vor fi parte dintr-o poveste vibrantă, ce va fi sursa energiei pe care cu toţii o aşteaptă.

SAGA anunţă line-up-ul pe zile şi pune în vânzare biletele pentru fiecare zi de festival, care pot fi cumpărate de aici.

Scenele şi artiştii din fiecare zi de festival:

Vineri, 10 septembrie