SAGA Festival anunţă noi artişti în line-up: DJ Snake, Ofenbach şi Tiësto vin pe 3, 4 şi 5 iunie la National Arena, în Bucureşti

Cu zeci de hituri, seturi uluitoare în întreaga lume şi milioane de fani, DJ Snake, Tiësto, Ofenbach, Fisher, Meduza şi Sven Vath vin în România la începutul verii pentru o întâlnire memorabilă cu fanii şi show-uri explozive pe scenele festivalului.

Unii dintre cei mai apreciaţi artişti EDM la nivel internaţional, cu stiluri cameleonice şi prezenţe hipnotizante, The Stickmen Project, Acraze, Jax Jones, Camelphat, Joel Corry, Da Tweekaz, Honey Dijon, Dom Dolla, Biscits, Purple Disco Machine şi John Summit, vin pentru prima dată în România, la SAGA Festival, şi au pregătit o serie de surprize pentru public.

Grupul The Stickmen Project aduce, prin fiecare apariţie, un adevărat spectacol de muzică şi lumini şi creează mixuri fantastice ale hiturilor internaţionale. De curând, a lansat piesa No fun, în colaborare cu Armin Van Buuren, o piesă vibrantă, plină de viaţă şi energie.

Cunoscut pentru hituri precum Breathe (ft. Ina Wroldsen), I Got U (ft. Duke Dumont), You don’t know me (ft. Raye) şi Instruction (ft. Demi Lovato & Stefflon Don), Jax Jones este unul dintre cei mai de succes songwriteri, producători şi DJi la nivel global.

Honey Dijon este DJ şi producător din America. De-a lungul timpului, a avut reprezentaţii în cardul unor evenimente importante EDM, cluburi, galerii de artă şi show-uri de fashion. A colaborat pentru o lungă perioadă cu Louis Vuitton şi Dior, semnând soundtrack-urile mai multor show-uri ale celebrelor case de modă.

SAGA aduce, pentru prima dată în România, doi artişti de Hardstyle şi Hard Dance, Da Tweekaz. Energia lor debordantă cucereşte audienţa rapid, iar atunci când nu sunt în studio sau în spatele booth-ului într-un show, cu siguranţă se distrează în faţa acestuia.

Duo-ul englez de house şi deep-house Camelphat a cucerit publicul din întreaga lume cu piesa Cola, o colaborare incendiară cu Elderbrook, care a fost no. 1 în topul Billboard Dance Club Songs în Statele Unite şi nominalizată la cea de-a 60-a ediţie a premiilor Grammy, la categoria Best Dance Recording.

Pe 3, 4 şi 5 iunie, la Naţional Arena, SAGA va aduce la Bucureşti peste 200 de artişti internaţionali şi locali de renume şi foarte multe surprize pentru festivalieri. Un concept uluitor, unic în România, multe scene şi secrete aşteaptă să fie aflate şi să-i bucure pe toţi cei dornici să le descopere.

Abonamentele early bird sunt sold out şi este lansat cel de-al doilea prag de preţuri, de 120 euro + taxe pentru abonamentele General Acces. Cei care îşi doresc să trăiască o experienţă fantastică la festival şi să fie parte dintr-un concept unic au la dispoziţie, începând din acest moment, 72 de ore să-şi achiziţioneze abonamentele General Acces la 110 euro + taxe.

Toate tipurile de abonamente pot fi cumpărate de aici

Afrojack, Black Coffee, DJ Snake, Fisher, Marshmello, Meduza, Nicole Moudaber, Ofenbach, Pan-Pot, Purple Disco Machine, Sickick, Sven Vath, Tiësto, Timmy Trumpet, The Stickmen Project, Elderbrook, Acraze, Jax Jones, Camelphat, Joel Corry, Da Tweekaz, Honey Dijon, Dom Dolla, Biscits, John Summit, Lee Foss vor aduce energia şi efervescenţa pe scenele SAGA Festival în iunie. Alte nume mari vor completa line-up-ul şi vor fi anunţate în perioada următoare.