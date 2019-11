Roger Hodgson (Supertramp), adept al unei alimentaţii sănătoase. Pretenţiile artistului înainte de concertul de la Bucureşti: fructe organice, ceai, apă de cocos

Roger Hodgson se va caza la un hotel de 5 stele din Bucureşti şi îşi doreşte un traseu reprezentativ pentru capitala României, pe care să o admire în tihnă. Mare iubitor de natură şi de produse crescute în grădina casei sale, Roger Hodgson a solicitat la hotel şi la concert fructe proaspete organice (în special portocale şi ananas), apă de cocos, ceai şi mâncare organică locală, fără carne.

Concertul are loc la SALA RADIO din Bucuresti, un spatiu cultural dedicat, cu o acustica impecabila. Artistul britanic concerteaza in Romania, in premiera extraordinara, pe data de 9 noiembrie 2019, sub umbrela turneului intitulat "Breakfast in America 40th ANNIVERSARY WORLD TOUR".

Insotit de patru instrumentisti de valoare, Roger Hodgson continua an de an sa interpreteze toate hit-urile pe care le-a scris si pe care le-a inregistrat alaturi de Supertramp, plus melodii de pe albumele solo ale compozitorului (“Child of Vision”, “Hide in Your Shell”, “Sister Moonshine”, “Even in the Quietest Moments” si cateva piese favorite - “Only Because of You,” “Lovers in the Wind,” “Had a Dream,” sau “In Jeopardy”), multe dintre acestea regasindu-se pe ultima sa aparitie discografica intitulata “Classics Live”!