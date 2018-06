Reguli de acces şi conduită la „Rock the City 2018“ - Nick Cave & The Bad Seeds şi Arcade Fire

Headlinerii vor intra pe scenă în jurul orei 21.00.

Programul pe zile:

19 iunie, Romexpo – open gates ora 16.00

muzică DJ Hefe;

NoruNegru

Pauză;

Nick Cave & The Bad Seeds

20 iunie, Romexpo – open gates ora 16.00

Muzică DJ Hefe;

The Speakers

muzică Dj Hefe;

Greetings Sugar

pauză – muzică DJ Hefe;

Firma

Pauză;

Repetitor

pauză

Arcade Fire

Toate persoanele care au un bilet valid, abonament / o invitaţie la aceste concerte sau care îşi vor cumpăra sunt rugate să citească urmatorul regulament de participare la festival:

- măsurile sunt luate pentru siguranţa tuturor participanţilor la concert

- firma de pază care se va ocupa de securitate este BGS

- ambulanţa va fi prezentă în perimetru pentru intervenţii medicale

- intrarea se face prin parcarea B, iar maşinile personale pot fi parcate în B, C şi D, în limita spaţiului disponibil şi cu plată. Conducătorii auto sunt sfătuiţi să folosească mijloacele de transport în comun

- concertele ar trebui să se încheie în jurul orei 23.30.

Spectatorii sunt rugaţi să vină la concert conform programului pe zile, pentru ca accesul să se desfăşoare în condiţii optime şi pentru a nu rata începutul show-ului.

Accesul copiilor sub 3 ani este interzis; accesul copiilor cu vârste cuprinse între 3 ani şi 15 ani se face pe baza unui bilet sau abonament întreg şi vor fi însoţiţi de către părinţi; copiii vor fi protejati cu casti sau dopuri in ureche. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru supravegherea copiilor; organizatorii avertizează participanţii că spectacolele includ puternice efecte de lumină, care ar putea dăuna copiilor sau persoanelor epileptice.

În incinta perimetrului de concert NU va fi permis accesul cu:

• artificii;

• orice fel de conserve, sticle din material plastic, sticle din sticlă (inclusiv sticlele de parfum de orice cantitate), bidoane de plastic, cutii de băutură;

• bannere susţinute de beţe;

• spray-uri, scaune, arme, obiecte contondente, umbrele; biciclete, trotinete, motorete etc;

• băutură alcoolică, mâncare;

• animale de companie;

• medicamente cu efect halucinogen; daca sunteti suferind, va rugam insitent sa aveti un act doveditor la dumneavoastra pentru a nu vi se confisca pastilele, mancarea etc;

• lanturi, bagaje, lasere

• aparate foto de orice natura;

• aparate de inregistrare audio-video, tablete de orice fel sau aparate GoPro.

Spectatorii vor primi bratari pe zile si bratari pentru abonament, fiecare in culori diferite pentru zonele de acces respective; bratara nu este transmisibila; spectatorii sunt rugati sa nu iasa din zona delimitata concertului, pentru ca nu vor mai putea intra; cei care au abonament vor putea intra cu aceeasi bratara si a doua zi, insa nu au voie sa iasa din zona nici in prima zi, nici in a doua zi.

Cei care au abonamente sa nu rupa bratara decat dupa ce festivalul a luat sfarsit; in caz de ploaie, mai ales furtuna, folosiţi pelerine de ploaie. Purtati haine lejere, de culoare deschisa, din materiale naturale si incaltaminte adecvata locatiei.