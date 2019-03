Reguli de acces şi conduită la concertul susţinut de Mariza. Artista roagă spectatorii să nu facă poze şi să aibă telefonul dat pe silent

Spectatorii sunt rugati să vina la concert incepand cu ora 18:45 pentru ca accesul sa se desfasoare in conditii optime si pentru a nu rata inceputul show-ului.

Copiii vor avea acces gratuit daca nu au 3 ani impliniti si doar daca sunt respectate conditiile de mai jos:

• la intrare se va prezenta un act doveditor al varstei copilului;

• copiii vor fi tinuti in brate de parinti;

• organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru supravegherea copiilor;

• minorilor cu varsta de 3 ani impliniti li se va permite accesul in incinta salii doar pe baza unui bilet valid.

In sala de concert nu va fi permis accesul cu:

• artificii;

• orice fel de conserve, sticle din material plastic, sticle din sticla (inclusiv sticlele de parfum de orice cantitate), bidoane de plastic, cutii de bautura;

• bannere susţinute de bete;

• spray-uri, scaune, arme, obiecte contondente, umbrele;

• bautura alcoolica, mancare;

• animale de companie;

• medicamente cu efect halucinogen; daca sunteti suferind, va rugam insitent sa aveti dovada la dumneavoastra pentru a nu vi se confisca pastilele, mancarea etc;

• lanturi, bagaje voluminoase, lasere;

• aparate foto profesionale cu obiectiv detasabil;

• aparate de inregistrare audio-video, tablete de orice fel sau aparate GoPro.

Informaţii importante:

• TOTI spectatorii sunt rugati sa pastreze permanent biletele asupra lor!

• dupa ce s-a facut accesul, spectatorii nu mai pot parasi incinta Salii Palatului, doar dacă isi achiziţioneaza din nou bilet;

• rugam respectuos pastrarea linistii pentru a nu deranja artistul si pentru a nu deranja ceilalti spectatori;

• cand iesiti din Sala de concert in timpul spectacolului va rugam respectuos sa trageti cortina dupa Dvs;

• telefoanele vor fi date pe silent mode sau vibratii fara sonerie; NU ESTE PERMIS FOTOGRAFIATUL SI FILMATUL CU TELEFONUL MOBIL SAU CU ORICE ALTE APARATE SEMIPROFESIONALE SAU PROFESIONALE;

• fotografii acreditati sunt rugati sa nu deranjeze spectatorii! Vor avea la dispozitie 2 sau 3 piese din fata scenei, apoi sunt invitati in sala sa urmareasca concertul sau pot pleca fara posibilitatea de a se intoarce. ESTE INTERZIS fotografiatul dupa cele 2 sau 3 piese. APARATELE VOR FI DUSE IN BACKSTAGE IN CAZUL IN CARE FOTOGRAFII DORESC SA RAMANA LA CONCERT. Acel fotograf care nu respecta conditiile organizatorului si artistului va fi sanctionat (nu va mai primi acreditare din partea organizatorului)!

• fotograful oficial este singurul care poate trage cadre pe toata durata concertului.

MARIZA sarbatoreste primavara muzicala la Bucuresti. Grabeste-te sa prinzi ultimele bilete!

DESPRE MARIZA

Nascuta pe data de 16 decembrie 1973, in Mozambique, si crescuta in Portulagia, multipla nominalizata la premiile Grammy si castigatoare a premiului BBC pentru “Cel mai Bun Artist European”, Mariza este, indubitabil, diva internationala a muzicii fado.

Niciun alt artist portughez nu a cunoscut un succes mai fulminant de la Amália Rodrigues incoace, avand recenzii la superlativ din partea celor mai exigenti critici de specialitate si dovedind, pe aceasta cale, ca este un talent de rang international, de la care toti ne asteptam pe viitor la tot ce-i mai frumos in muzica.

Partenerii ei muzicali au fost dintre cei mai buni: Jacques Morelenbaum si John Mauceri, José Merced si Miguel Poveda, Gilberto Gil si Ivan Lins, Lenny Kravitz si Sting, Cesária Évora si Tito Paris, Carlos do Carmo si Rui Veloso.

Combina intr-o maniera extrem de personala poezia muzicii folk din Portugalia, cadentele arabe cu usoare inflexiuni africane, jazz-ul, sonoritatile gospel, inclusiv blues-ul.

Povestea de succes a divei portugheze explodeaza in anul 2001, odata cu lansarea primul album, "Fado em Mim", pentru care a primit patru discuri de platina in tara de origine. Cel de-al doilea album, "Fado Curvo", un succes garantat, ocupa locul al saselea in topul Billboard, iar Mariza a devenit, astfel, artista cu cele mai mari vanzări din istoria muzicala a Portugaliei.

Mariza a fost maritata cu António Ferreira, tatal primului ei copil pe nume Martim, nascut pe data de 6 iulie 2011.

DISCOGRAFIE:

Fado em Mim (2002)

Fado Curvo (2003)

Live in London (2005) DVD

Transparente (2005)

Concerto em Lisboa (2006) DVD and CD

Terra (2008)

Fado Tradicional (2010)

Mundo (2015)

Mariza (2018)

