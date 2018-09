Red Bull Music x Outernational Days 3: world music din Rusia, Zimbabwe şi Serbia la Biserica Anglicană

Din umbra Kremlinului, ansamblul rusesc Phurpa aduce la Bucureşti muzica autentică Bon (religia indigenă a Tibetului înainte de sosirea budismului în secolul al 7-lea d.Hr), folosind instrumente ritualice şi o tehnică specială de interpretare tantrică. Phurpa foloseşte instrumente tibetane inedite precum dungkarul (un corn făcut dintr-o scoică imensă), dungchen (un corn supradimensionat, lung de trei metri), nga tambur (făcut din cranii umane) sau kangling (instrument muzical asemănător unui corn, din femur uman).

Alexei Tegin, fondatorul şi liderul grupului a început să exploreze muzica rituală la mijlocul anilor '90, la legendara Cardinal Art Factory din Moscova. Numele grupului vine de la Phurpa Drugse Chempa, una dintre cele 5 zeităţi tutelare ale Părintelui Tantra din tradiţia Bon, iar sound-ul e definit de un tip special de intonaţie, gyukye - (rgyud skad), de la cuvintele tibetane "rgyud" (tantra) şi "skad" (sunetul vocii) - care se bazează pe principiul metamorfozării practicantului în timpul cântării. Membrii ansamblului au ajuns să stăpânească această tehnică printr-o pregătire riguroasă. Pe lângă meditaţie şi exerciţii fizice, pregătirea include, de exemplu, repetiţii cu capul în jos (din această poziţie, plămânii şi corzile vocale funcţionează mai eficient) şi, de asemenea, o dietă regulată cu ceai negru cu ardei iute şi frişca. Ardeiul irită şi umflă corzile vocale, în timp ce frişca acţionează ca lubrifiant.

Stella Chiweshe aduce în România un concert de muzică sacră la mbira dzavadzimu, un instrument tradiţional al etnicilor Shona din Zimbabwe. Stella este una dintre puţinele interprete ce stăpânesc mbira dzavadzimu. Marea doamnă a muzicii din Zimbabwe a învăţat să cânte între 1966 şi 1969, o perioadă în care femeilor le era interzis acest instrument şi regimul colonial îndepărtase orice formă de activitate culturală.

Chiweshe a străbătut lumea întreagă cu turnee şi a împărţit scena cu staruri precum Peter Gabriel sau Susana Baca (Peru). A participat de mai multe ori la festivalul WOMAD – SUA (1994), Australia (1995), Spania (2006). A organizat un festival internaţional de muzică pentru femei în Zimbabwe. În 1989, a jucat în filmul “I Am the Future”, un film realizat de Godwin Mawuru despre Ambuya Nehanda, eroina naţională a Republicii Zimbabwe. În 2005, i se decernează Zimbabwe Silver Jubilee Awards (ZIMA Awards) pentru contribuţie excepţională la industria muzicală locală şi pentru “The Best Female Mbira Player”. Chiweshe crede cu tărie că timbrul blând al mbirei este "strâns legat de sunetul apei. Este familiar tuturor şi, prin urmare, este reconfortant şi memorabil. Este o formă totală de terapie în sine". Mai mult, puterea spiritului mbira este cea care e vitală pentru Chiweshe, puterea de a trece peste toate îngrijorările acestei lumi şi de a le face inconsecvente prin comparaţie.

KӣR este Bane Jovančević, rezident şi program manager al iconicului club Drug§tore din Belgrad. Un proiect DIY amenajat într-un fost abator, cu interioare în stil brutalist şi o atmosferă industrială, Drug§tore a găzduit, de-a lungul timpului, trupe indie şi proiecte experimentale îndrăzneţe, alimentând cu rezistenţă şi încăpăţânare o scenă locală techno înfloritoare, care a atras atenţia internaţională.

KӣR a participat la cele mai mari festivaluri din Balcani, a pus muzică în cluburi din Stockholm, Hamburg, Atena şi Roma, atrăgându-şi o bază generoasă de fani cu un mix unic de techno asezonat cu ritmuri tribale. Showurile sale sunt ritualuri trance hipnotice, incredibil de intense, care te împing în afara zonei de confort cu o forţă întunecată şi imprevizibilă. Nu e, cu siguranţă, o muzică pentru toată lumea, ci una ce trebuie ascultată cu mintea deschisă, datorită avalanşei de sunete subtile, precum şi multiplelor straturi de emoţie ce o străbat.

Aventura Red Bull Music x Outernational Days 3 continuă la MNAC pe 23 septembrie, cu un “artist talk” cu compozitorul Iancu Dumitrescu moderat de Octav Avramescu. Compozitor, dirijor şi muzicolog, Iancu Dumitrescu a urmat studii de fenomenologie şi dirijat cu Sergiu Celibidache, Universitatea din Trier, Germania, 1978. Este director, fondator şi dirijor al Ansamblului Hyperion, şi, mai recent al HYPERION INTERNATIONAL cu care a realizat turnee în Franţa (Radio France), Anglia (Royal Festival Hall, LSO St Luke's, Conway Hall), Olanda, Austria (Wien Modern, Musikvereign), Germania (Berlin), Portugalia (Gulbenkian Foundation), Italia, Statele Unite (“Spark Festival” 20088, Minneapolis), Tel Aviv (Hateiva Seder Series), Grecia (Fundaţia Onassis, Atena). Iancu Dumitrescu este unul din cei mai de seamă reprezentanţi, la scară mondială, ai curentului spectral în muzică. Este, de asemenea, considerat cel mai important reprezentant la nivel mondial al curentului componistic "hyper-spectralist" şi al muzicii asistate de ordinator. Octav Avramescu este director artistic al festivalului Săptămâna Sunetului, precum şi curator Sâmbăta Sonoră CREMAC. Această întâlnire este prima din programul Unearthing the music, proiect de cercetare al Asociaţiei Jumătatea Plină şi partenerii.

Anul acesta, Outernational Days (19 -23 septembrie 2018) continuă să celebreze diversitatea şi să exploreze teritoriile nuanţate ale muzicii. De la hibrizi electronici din Orientul Mijlociu (Iran, Egipt şi Liban) la muzică de transă din Mongolia sau Indonezia şi muzică sacră din Zimbabwe, festivalul investighează muzica şi felul în care este influenţată de contextul contemporan al migraţiilor şi schimbărilor geo-politice nu doar prin concerte live şi DJ set-uri, ci şi prin workshop-uri, lectures şi proiecţii de film. Programul integral al Outernational Days 3 este disponbil pe http://the-attic.net/outernational