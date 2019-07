Reacţia lui Adi Minune după ce maneaua lui s-a auzit la Neversea VIDEO

Invitat în cadrul emisiunii „Teo Show“, de la Kanal D, Adi Minune şi-a exprimat părerea cu privirea la momentul controversat de pe scena NEVERSEA, când o manea de-ale lui, „Aşa sunt zilele mele“, a făcut parte din playlist-ul DJ-ului Salvatore Ganacci.

Solistul a explicat că a fost surprins de moment: „Am rămas şi eu surprins, foarte mişto. Nici nu mi-am dat seama despre ce e vorba, apoi nu ai cum să tratezi atâta lume cu indiferenţă. Cred că erau în jur de 100 de mii de oameni. Nu m-aş fi aşteptat niciodată, e o surpriză şi pentru mine. Pot să îi mulţumesc lui Salvatore, e chiar o chestie mişto, iar această piesă a prins viaţă din nou şi va avea continuitate atât ea, cât şi eu“.

„Nu am văzut ştirile, dar în schimb pe Facebook a apărut din toate părţile această melodie. Am rămas impresionat, mi-a plăcut şi este ceva excepţional, un moment frumos pentru mine, un moment important din viaţa mea, de ce nu?“, a mai afirmat Adi Minune.

Minune şi-a spus părerea şi despre valul de reacţii apărute ulterior : „Părerile se împart, nu obligă nimeni pe cineva să asculte genul muzical (manele – n.r.). Nu-ţi convine, muţi... sau nu eşti acolo“.

„Drept dovadă, eu nu am spus, de câte ori am venit în emisiunile tale, că sunt pe vreun loc. Nu am spus că sunt pe locul întâi, doi sau trei. Publicul este cel care hotărăşte, publicul este cel care spune cine pe ce loc e. Este loc pentru toată lumea, mai ales că noi suntem vreo patru cinci solişti care ne perindăm de acolo până acolo şi nu avem de ce să fim invidioşi unul pe celălalt“, a mai declarat Adi Minune în cadrul emisiunii.

După ce maneaua lui Adrian Minune a răsunat pe scena festivalului de la Constanţa, au apărut mai multe reacţii în mediul online, unii internauţi arătând indignare, în timp ce alţii au făcut ironii pe seama momentului. Şi prezentatorul TV Cabral Ibacka platforma Netflix , dar şi Ambasada Suediei au avut comentarii în acest sens.

Glume şi ironii pe seama manelei de la NEVERSEA:

