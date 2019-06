Răspunsul trupei Carla's Dreams după acuzaţiile că a cântat pentru oligarhi:  Eliberaţi-vă de manipulare!

Carla's Dreams a răspuns, printr-un mesaj pe pagina de Facebook, acuzaţiilor aduse de organizaţia FreeMoldova.

Trupa Carla’s Dreams, care a susţinut un concert în Londra, pe 16 iunie, în clubul Electric Ballroom, a fost întâmpinată cu un protest al organizaţiei diasporei moldoveneşti.

Artiştii au fost blamaţi pentru faptul că au acceptat să cânte în perioada 2017-2018 în concerte organizate de reprezentanţi ai Partidului Democrat şi ai Partidului Ilan Şor - formaţiuni parlamentare acuzate de interese oligarhice, spălare de bani şi corupţie.

Astfel, Carla's Dreams a explicat că trupa „a fost şi va rămâne apolitică“, că nu se asociază cu partide sau politicieni, acest lcuru fiind stipulat în fiecare contract al trupei. În plus, artiştii îşi îndeamnă fanii să „nu se lase manipulaţi“ şi că totul este „o banală de neînţelegere“. De altfel, Carla's Dreams atenţionează organizaţia FreeMoldova că „e un viciu moral să te grăbeşti în a acuza fără a avea probe“.

„Stimaţi domni/doamne FreeMoldova, atât timp cât e un viciu moral să te grăbeşti în a acuza sau a justifica pe cineva fără a avea probele necesare, vă acordăm, totuşi, un benefit-of-the-doubt (prezumţia de nevionvăţie - trad.) vizavi de rea-credinţă şi vă aducem la cunoştinţă următoarele: Carla’s Dreams fost şi rămâne a fi apolitic. Carla’s Dreams consemnează expres în fiecare convenţie de prestaţie inadmisibilitatea angajării politice/electorale. Carla’s Dreams a prestat concerte în localităţi din Republica Moldova şi România cu administraţii de pe întreg spectrul politic – cu obligaţia respectării de către organizatori a celor menţionate mai sus (fapt care e uneori respectat neimpecabil – însă rufe în public noi nu spălăm)“, a fost mesajul trupei.

„Acestea fiind spuse, sperăm că avem un caz de banală neînţelegere şi nu de «photoshop moral». Go #Free yourselves! (from manipulation) (trad – Eliberaţi-vă de manipulare)“, a mai adăugat Carla's Dreams.

La concertul recent susţinut de trupă în Londra, câţiva membri ai organizaţiei FreeMoldova au afişat pancarte cu mesaje precum „Piesa e faină, dar nouă nu ni-i P.O.H.U.I. (n.r. - titlul primului hit al trupei, care s-ar putea traduce prin „lehamite“) de ţară #FreeMoldova“ şi „Nu cântaţi pe bani furaţi!“. Reprezentanţii FreeMoldova au adus şi o roabă cu pachete de hrişcă şi peşte uscat, produse pe care Partidul Şor le-a oferit electoratului în cadrul campaniei electorale.





„Trupa Carla’s Dreams s-a poziţionat drept artişti cu atitudine, însă nu au arătat asta în acţiuni concrete. Într-un interviu din decembrie 2016, liderul grupului a afirmat: «Acum alte chestii mi-s interesante: campanii sociale, vreau chestii care să modifice anumite lucruri. Asta-i unica diferenţă dintre rock star şi legendă în doi sau trei ani. Şi influenţă publică în timp». Însă, în realitate, în loc să îşi folosească influenţa pentru a aduce schimbări pozitive în societate şi a da dovadă de integritate şi verticalitate, aceştia cântă pe bani furaţi. Şi dacă vor zice că pentru fani o fac, nu pentru bani, atunci ei sunt naivi, pentru că se lasă folosiţi de către politicieni corupţi“.

