Rapperul Pop Smoke a fost împuşcat mortal în casa sa

Poliţia din Los Angeles a transmis că doi bărbaţi mascaţi şi înarmaţi au intrat în casa sa în dimineaţa zilei de miercuri. Au tras de mai multe ori, iar rapperul a fost rănit grav.

Rapperul, pe numele său real Bashar Barakah Jackson, a murit la spital. Nu se ştie dacă îi cunoştea pe jefuitori.

Rapperul născut la Brooklyn a devenit cunoscut în 2019 prin hitul său "Welcome to the Party" remixat de Skepta and Nicki Minaj. La începutul acestei luni a lansat partea a doua a albumului său de debut „Meet the Woo”.

„În Biblie se spune că gelozia este la fel de crudă precum mormântul. Este incredibil Odihneşte-te în pace, Pop”, a scris Nicki Minaj pe Instagram.