Puterea simbolurilor: ce s-a întâmplat după ce Regina a rostit fraza „We'll meet again“ în discursul său

Piesa era extrem de emoţionantă pentru britanicii care au fost despărţiţi de cei dragi în timpul războiului, iar acum a obţinut o nouă rezonanţă, deoarece milioane de oameni sunt separaţi în timpul izolării actuale, cauzate de pandemie.

O versiune de pe YouTube a stârnit mii de comentarii de la internauţii care fac referire la discursul Reginei, iar cea mai importantă casă de pariuri din Anglia mizează pe faptul că ar putea deveni cel mai popular single din Marea Britanie din 2020.

Piesa este încă atât de relevantă acum şi va fi întotdeauna pentru orice motiv pentru care oamenii trebuie să stea separaţi. Este un mesaj de speranţă pentru oamenii de acum şi cei din viitor“, a spus fiica lui Vera Lynn, solista emblematicei piese.

Her Majesty The Queen addresses the UK and the Commonwealth in a special broadcast recorded at Windsor Castle. pic.twitter.com/HjO1uiV1Tm