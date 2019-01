Proconsul, concert care marchează 20 de ani de activitate. Unde şi când va avea loc VIDEO

Pe 14 mai, la Circul Metropolitan Bucureşti, Proconsul, formaţie înfiinţată în 1999, va susţine un concert unde vor răsuna cele mai cunoscute piese pe care trupa le-a lansat în cei 20 de ani de activitate.

„Proconsul a fost, este şi va rămâne o formaţie surprinzătoare. Muzicieni de excepţie, perfect «alipiţi sufleteşte», «poliţişti de investigaţii» ai secretelor feminine, se cupidonează de 20 de ani să cânte despre dragoste aşa cum simt ei. Ne-au spus tuturor că trăim într-o lume mult prea grăbită ce uită că teii înfloresc o singură dată pe an, aşa cum uită prima zăpadă şi ultima dragoste, nu invers! Poate fi obositor să iubeşti cu sau fără noroc? La această întrebare încearcă un răspuns, ei, Proconsul: marţi, 14 mai 2019 ora 19:30 la Circul Metropolitan Bucureşti“, se arată în prezentarea evenimentului.

Despre Proconsul

Proconsul este una dintre mai apreciate formaţii de pop rock din România.

După cum se caracterizează singuri membrii trupei pe site-ul lor oficial, „aventura numită Proconsul a început din pură pasiune pentru muzică“.

La început, membrii s-au reunit sub numele de „Take Five“ (din 1994 până în 1998, au cantat sub acest nume în Suedia), dar în 1999 au ales sa isi schimbe numele in Proconsul, au lansat maxi-single-ul de succes „De la ruşi“ şi au început să compună primele piese originale.

În anul 2000, lansează hitul “Cerul”, piesă care a fost declarata printre primele 15 cele mai frumoase cantece compuse vreodata in Romania. In acelasi an apare piesa „Fără prieteni“, inspirată din perioada grea prin care trecea formatia, ca urmare a hotararii de a renunta la cantatul in cluburi si in Suedia.

Au fost atunci nevoiţi să îşi vândă din echipamente din cauza lipsei banilor şi pentru a putea rămâne împreună. Fără ştirea colegilor, Dragoş Dincă a trimis, în acel an, piesa „Cerul“ la preselecţie la Mamaia şi le-a făcut o adevărată supriză colegilor săi, Proconsul calificandu-se la sectiunea Creatie si clasandu-se pe locul 3.

Tot în acest an, Dragos, tot fără stirea celorlalti trimite două cantece, „Cerul“ si „Mi-ai luat inima“ la preselectia pentru „Cerbul de Aur“ si Proconsul intra in concurs, fiind prima formaţie românească pop rock care câştigă marele trofeu „Cerbul de Aur“. În acelaşi an apare şi albumul „Tatuaj“ in care sunt incluse piesele „Cerul“, „Fata cu tatuaj“, „De la Ruşi“.