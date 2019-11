Premiile Grammy 2020: cine sunt artiştii cu cele mai multe nominalizări VIDEO

Cea de-a 62-a gală de decernare a premiilor Grammy va avea loc pe 26 ianuarie 2020.

Lizzo este cântăreaţa care a primit o seelcţii, cele mai multe de anul acesta, inclusiv la categoriile Înregistrarea anului şi Albumul anului, fiind urmată de Billie Eilish şi Lil Nas X, cu câte şase nominalizări, şi de Ariana Grande şi H.E.R., cu câte cinci.

Billie Eilish, în vârstă de 17 ani, este cea mai tânără artistă nominalizată în fiecare dintre cele patru mari categorii (album, înregistrare, cântec şi artist nou) în acelaşi an. Recordul a fost deţinut până acum de Mariah Carey, care, la 20 de ani, în 1990, a fost selectată în aceleaşi categorii.





Albumele şi piesele lansate în perioada octombrie 2018 şi septembrie 2019 s-au calificat anul acesta pentru a intra în cursă. Membrii Recording Academy, 21.000 de profesionişti din industrie, vor vota câştigătorii celor 84 de categorii. Cântăreaţa şi compozitoarea Alicia Keys va fi, în 2020, pentru a doua oară consecutiv, gazda ceremoniei de decernare a premiilor Grammy, potrivit news.ro.

Cele mai importante nominalizări la premiile Grammy 2020:

Albumul anului:

„i,i“ - Bon Iver

„Norman F***ing Rockwell“ - Lana Del Rey

„When We All Fall Asleep, Where Do We Go“ - Billie Eilish

„Thank U, Next“ - Ariana Grande

„I Used To Know Her“ - H.E.R.

„7“ - Lil Nas X,

„Cuz I Love You (Deluxe)“- Lizzo

„Father Of The Bride“ - Vampire Weekend

Înregistrarea anului:

„Hey, Ma“ - Bon Iver

„Bad Guy“ - Billie Eilish

„7 Rings“ - Ariana Grande

„Hard Place“ - H.E.R.

„Talk“ - Khalid

„Old Town Road“ - Lil Nas X & Billy Ray Cyrus

„Truth Hurts“ - Lizzo

„Sunflower“ - Post Malone & Swae Lee