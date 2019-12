Povestea tristă din spatele hitului „All I Want For Christmas Is You“, spusă de Mariah Carey VIDEO

Mariah Carey a vorbit despre povestea tristă a piesei „All I want for Christmas is you“ în documentarul Amazon music FOTO Captură video

Mariah Carey a povestit, în cadrul mini-documentarului Amazon Music „Mariah Carey is Christmas: The Story of All I Want for Christmas is You“, cum erau sărbătorile de iarnă în familia sa, pe vremea când era copil.

Artista a dezvăluit şi cum a ajuns să compună versurile pentru melodia devenită sinonimă cu sărbătorile de iarnă, scrie Billboard

Carey a mărturisit că în spatele piesei sale se ascunde o poveste tristă deoarece Crăciunul nu era prea fericit în copilăria ei din cauză că avea „o familie de disfuncţională care reuşea tot timpul să ruineze orice sărbătoare“.

„Am o conexiune specială cu Crăciunul. Şi nu are legătură cu cadourile, ci cu starea de optimism pe care ţi-o dau sărbătorile de iarnă, e despre sentimente şi despre nevoia mea de a mă exprima printr-un cântec care mă face să mă simt fericită de Crăciun“, a mai spus Mariah Carey.

„Mereu mi-am dorit ca ziua de Crăciun să fie perfectă, dar am avut o familie disfuncţională, care îl strica în fiecare an“, a afirmat vedeta.

Mariah şi-a amintit cum mama sa făcea eforturi să aducă un pic din spiritul sărbătorilor în casa lor: „Mama încerca să fie atmosfera de Crăciun, dar nu aveam bani, aşa că împacheta fructe sau ce mai găsea prin casă drept cadou. Mi-am spus că atunci când voi fi mare n-o să mai permit niciodată să se întâmple asta, în fiecare an voi avea un Crăciun minunat“.

„All I Want For Christmas Is You“, pe primul loc în topurile americane după 25 de ani

Melodia „All I Want for Christmas Is You“ a cântăreţei Mariah Carey s-a clasat în fruntea topurilor americane pentru prima dată în 25 de ani.

În prezent, single-ul se apropie de pragul de 1 miliard de accesări online.





Mariah Carey, născută pe 27 martie 1970, a devenit cunoscută pe plan mondial la scurt timp după ce şi-a lansat albumul de debut, în 1990, sub îndrumarea lui Tommy Mottola, directorul casei de discuri Columbia, cu care s-a căsătorit în 1993.

După divorţul de Mottola, în 1997, ea şi-a schimbat stilul, introducând elemente hip-hop în piesele sale, însă popularitatea ei a început să scadă, din 2001, după ce a părăsit Columbia Records. A revenit în atenţia publicului în 2005, cu un nou album pop, care a impresionat publicul şi criticii de specialitate.

De-a lungul anilor, albumele ei - 15 până în prezent - au fost vândute în peste 200 de milioane de copii pe plan mondial, iar artista americană a câştigat numeroase trofee, inclusiv cinci premii Grammy.