Piesa „Swimming In the Stars”, lansată pentru a marca a 39-a anivesare a cântăreţei Britney Spears VIDEO

Casa de discuri va lansa şi o ediţie deluxe limitată a albumului „Glory” (2016), care va cuprinde alte piese nepublicate până acum şi imagini. Nu au fost anunţate detalii legat de apariţia acestuia.

„Swimming in the Stars” este un extras de pe albumul lansat în urmă cu patru ani. Acesta este al doilea cântec din sesiunea de înregistrări lansat în afara materialului discografic, după „Mood Ring (by Demand)”.

Britney Spears, ale cărei discuri au fost vândute în aproximativ 150 de milioane de copii, de la debutul din 2001, este unul dintre cei mai populari artişti pop din istorie.

Născută pe 2 decembrie 1981, în McComb (Mississippi), este cântăreaţă, dansatoare şi actriţă. Primele două albume de studio ale ei, „Baby One More Time” (1999) şi „Oops!... I Did It Again" (2000), au ajutat-o să devină o vedetă a muzicii pop. De atunci, Britney Spears a câştigat numeroase trofee şi distincţii, între care un Grammy şi două trofee Emmy, a lansat în total 9 albume de studio, cel mai recent fiind "Glory", apărut în august 2016.