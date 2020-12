Piesa „All I Want for Christmas Is You” a cântăreţei Mariah Carey, din nou în fruntea topurilor americane VIDEO

Cât priveşte topul Rolling Stone, lansat în 2019, single-ul care a debutat în urmă cu 26 de ani a ocupat prima poziţie în săptămâna încheiată pe 3 decembrie şi este aşteptat ca el să se menţină în următoarea perioadă.

„All I Want for Christmas Is You” a urcat şase locuri, după ce a fost accesat online de 22,3 milioane de ori şi a fost vândut în 183.600 de unităţi.

Locul al doilea în top este ocupat de o piesă veche de 62 de ani - „Rockin’ Around the Christmas Tree” a Brendei Lee. Single-ul a fost vândut în 157.200 de unităţi şi a înregistrat 18,9 milioane de accesări online, în acelaşi interval de timp.

Bobby Helms şi „Jingle Bell Rock” s-au clasat pe locul al treilea, cu 18 milioane de accesări online.

Între primele zece clasate în topul Rolling Stone al single-urilor se află doar trei piese care nu au legătură cu sărbătorile de iarnă: „Dakiti” - Jhay Cortez & Bad Bunny, pe locul al patrulea, „Body” - Megan Thee Stallion, pe locul al şaselea, şi „Mood” - 24kgoldn feat. Iann Dior, pe locul al optulea.

Andy Williams şi „It’s the Most Wonderful Time of the Year” au ocupat locul al cincilea, Dean Martin şi „Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow”, locul al şaptelea, José Feliciano şi „Feliz Navidad”, al nouălea, iar The Ronettes şi „Sleigh Ride”, al zecelea.

În top 40 al celor mai populare cântece, 27 sunt piese dedicate Crăciunului, număr aşteptat să crească odată cu apropierea sărbătorii. Între poziţiile 11 şi 20 s-au clasat melodii Wham!, Darlene Love, Bing Crosby şi Perry Como. În ultima săptămână, în topul albumelor 16 dintre primele 50 clasate au fost colecţii de sezon.

Cât priveşte Billboard Hot 100, care a debutat în 1958, piesa „Mood” - 24kGoldn feat. Iann Dior a urcat în frunte, înregistrând astfel a şasea săptămână pe primul loc.

Mariah Carey şi „All I Want for Christmas Is You" au revenit în top 10, în urcare 12 locuri, până pe a doua poziţie. Anul trecut, piesa a petrecut trei săptămâni în fruntea clasamentului.

Brenda Lee şi „Rockin' Around the Christmas Tree” s-au clasat pe poziţia a patra, în urcare 17 locuri, iar „Jingle Bell Rock" al lui Bobby Helms, pe locul al nouălea, în urcare 22 de poziţii. Cântecele au ajuns, sezonul trecut, pe poziţiile a doua şi a treia în Billboard Hot 100, care cumulează accesările online, difuzările radio şi datele de vânzări.