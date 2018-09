Omagiu coregrafic adus lui Freddie Mercury pe aeroportul Heathrow: „Am făcut asta în onoarea fostului nostru coleg“ VIDEO

British Airways şi transportatorii de bagaje din aeroportul Heathrow au realizat un moment coregrafic pe piesa „I Want To Break Free”, pentru a onora memoria „fostului nostru coleg”, scrie News.ro.

„Înainte de a deveni Freddie Mercury, Farrokh Bulsara (numele său real, n.r.) şi-a început cariera la Heathrow”, este mesajul din debutul videoclipului. „Este ziua lui Freddie Mercury. În onoarea fostului nostru coleg, am făcut această coregrafie. O să vă placă”.

Echipa a lucrat pentru aceasta cu un coregraf de la emisiunea „Strictly Come Dancing”. Bărbaţii - toţi cu mustăţi - poartă jachete galbene şi se folosesc trollere de aceeaşi culoare.

Freddie Mercury a lucrat ca hamal la aeroportul Heathrow înainte să se alăture trupei Queen, în 1970.

Un alt mod de a-i aduce un tribut muzicianului este acela că în aeroport este ascultată muzica trupei Queen, iar un stand cu obiecte promoţionale Queen a fost amplasat la Plecări. Pasagerii cu nume de Freddie, Frederick sau Farrokh au beneficii din partea British Airways.

Formaţia Queen a fost înfiinţată în 1970, la Londra. Trupa a cunoscut succesul în formula Freddie Mercury (voce, pian, chitară), Brian May (chitară, voce), John Deacon (bas) şi Roger Taylor (tobe, voce). După moartea lui Freddie Mercury, pe 24 noiembrie 1991, la vârsta de 45 de ani, din cauza SIDA, basistul John Deacon a decis să se retragă din muzică, iar Brian May şi Roger Taylor au continuat să cânte solo, dar şi sub numele Queen, cu diferiţi solişti. În perioada 2004 - 2009, vocalistul formaţiei a fost Paul Rodgers. Din 2011, formaţia britanică a început o colaborare cu solistul american Adam Lambert.

Cu 15 albume de studio, trupa Queen a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2001 şi primit o stea pe Hollywood Walk of Fame, în 2002. Doi ani mai târziu, Queen a fost inclusă în UK Hall of Fame. Albumele formaţiei au fost vândute în aproximativ 200 de milioane de exemplare în întreaga lume.

Filmul biografic „Bohemian Rhapsody” va fi lansat în cinematografe pe 24 octombrie . Rami Malek îl va portretiza pe Mercury într-un film biografic despre trupa Queen, intitulat „Bohemian Rhapsody“, regizat de Bryan Singer. Filmul îl urmăreşte pe Freddie Mercury de când ajuge să facă echipă cu chitaristul Brian May şi toboşarul Roger Taylor, în 1970, până la concertul trupei de la Live Aid din 1985, însă reprezintă mai degrabă o celebrare a muzicii trupei Queen şi se concentrează mai puţin pe partea întunecată a poveştii lui Mercury, care a murit de SIDA în 1991.