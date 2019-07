O manea, reclamată la CNCD pentru sex şi instigare la violenţă: „Are ca efect crearea unei atmosfere umilitoare la adresa femeilor“

Asociaţia Centrul de Dezvoltare Curriculară şi Studii de Gen: FILIA a sesizat CNCD, reclamând că maneaua „Curwa“, cântată de Dani Mocanu şi care a strâns 16,8 milioane de vizualizări pe YouTube, reprezintă discriminare pe criteriul sex şi instigare la violenţă.

Reclamanţii cer sancţionarea contravenţională a lui Dani Mocanu şi retragerea melodiei din spaţiul public, scrie hotnews.ro.

Piesa reprezintă „discriminare pe criteriul sex şi instigare la violenţă şi are ca efect crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare şi ofensatoare la adresa femeilor, cu atât mai mult cu cât mesajele transmise prin versurile şi videoclipul melodiei „Curwa“ sunt din partea unui artist cunoscut publicului larg, care legitimează astfel şi încurajează atitudinile misogine“, au explicat reclamanţii.

Melodia, publicată pe YouTube pe 27 aprilie, a strâns aproximativ 17 milioane de vizualizări.

Refrenul piesei conţine următoarele versuri: „O curwa dacă-ţi iei, s-o ţii în locul ei / Să n-o laşi să gândească, să-i pui stop la idei / Să nu îi dai valoare decât ca la un câine / N-o duce la restaurant, ţine-o în casă pe pâine.“

Dani Mocanu, reţinut pentru proxenetism

Dani mocanu a fost reţinut de procurori în 2017 pentru constituirea unui grup infracţional organizat, proxenetism şi spălare de bani. El a fost eliberat ulterior sub control judiciar. În acelaşi dosar mai este implicat şi fratele cântăreţului, Ionuţ Nando-Mocanu.

Fete românce erau racolate pentru a se prostitua în Londra, în diverse cartiere, respectiv Hendon, Colindale, Ilford şi altele. Româncele aveau conturi pe site-uri de profil www.adultwork.com şi www.bubblesescortes.com.

De altfel, manelistul îşi arată în versurile melodiilor sale dispreţul faţă de autorităţiile statului, laudă „femeile“ pe care le are la „produs” sau alţi infractori din lumea interlopă. Cele mai cunoscute titluri fac furori pe internet: „Femeia din vitrină”, „Escorta”, „Să mă feresc de gardă”, „Faraonii” şi altele.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: