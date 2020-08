O colecţie cu piese ale lui John Lennon va fi lansată pentru a marca 80 de ani de la naşterea muzicianului VIDEO

„Gimme Some Truth: The Ultimate Mixes“ cuprinde 36 de piese alese de văduva lui Lennon, Yoko Ono, şi de fiul lor, Sean Lennon.

Potrivit unui comunicat, piesele au fost remixate „de la zero“, fiind prezentate într-o formă inedită, de la primul single solo al lui Lennon, „Give Peace a Chance“ (1968), până la ultimul, „Just Like) Starting Over“ (1980), trecând prin „Imagine“, „Instant Karma! (We All Shine On)“ şi „Working Class Hero“.

O ediţie deluxe va include două CD-uri, o carte de 124 de pagini şi colecţia în variantă Blu-ray.

„Gimme Some Truth: The Ultimate Mixes“ este disponibil pentru precomandă.

John Lennon, născut pe 9 octombrie 1940, a fost lider al formaţiei The Beatles, cunoscut pentru acţiunile sale activiste şi pentru cele 11 albume solo, lansate după 1968.

The Beatles a fost înfiinţată în anul 1960, în Liverpool, şi a devenit celebră în formula John Lennon, Paul McCartney, George Harrison şi Ringo Starr. Formaţia este considerată cea mai influentă din zona muzicii rock. Cele 27 de albume de studio, 52 de compilaţii şi 4 albume live au fost vândute peste 180 de milioane de copii în întreaga lume. Trupa, care s-a destrămat în 1970, a fost recompensată cu 10 premii Grammy, dar şi cu un Oscar.

John Lennon a fost împuşcat mortal pe 8 decembrie 1980, în faţa clădirii Dakota din New York, la trei săptămâni după ce şi-a lansat albumul „Double Fantasy”.