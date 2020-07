„Nu virusu’ ne ia din libertate“. Mesajul trupei Vama, exprimat într-o nouă piesă, denumită „Pandemie“ VIDEO

Cu un clip filmat în alb-negru şi cu o interpretare a celor două tipuri de persoane observate în mediul online în ultima perioadă - aşa se remarcă videoclipul noii piese a celor de la Vama, realizată în colaborare cu Omu’ Gnom şi intitulată „Pandemie”.

Versurile sunt scrise de Tudor Chirilă şi Omu’ Gnom şi prezintă o critică la adresa celor care nu cred în existenţa noului coronavirus sau refuză să poarte mască, exprimată de vocea lui Omu’ Gnom:

"Aruncăm pe jos cu masca,

Dar o ţinem strâns pe asta

De pe minte, de pe suflet, de pe mentalitate.

Nu virusu’ ne ia din libertate.”

Combinaţia dintre rap şi rock este însoţită de o combinaţie de viziuni prezentate în videoclip - Chirilă şi colegii săi sunt cei care se distrează cu măşti rupte sau fără acestea, ignorând distanţarea socială, iar Omu’ Gnom critică acest tip de comportament.

„Românul ştie, nu mai vrea să cunoască”

Nu este scăpată nici oportunitatea de a-i ironiza pe cei care au promovat teorii conspiraţioniste cu privire la conexiunile 5G în această perioadă, dar şi pe aşa-zişii experţi din social media:

”Discuţia încinge temperatura

În timp ce

Din cauza fostului dealer

Nu mai cred în 5G.

Românul ştie, nu mai vrea să cunoască.”

Finalul videoclipului prezintă un îndemn deja binecunoscut, însă puţin respectat: poartă mască, păstrează distanţa, fii responsabil.

Vama a organizat luna trecută un concert denumit „Absolvirus Party”, pe canalul oficial de YouTube, pe Facebook şi ProTV Plus, pentru absolvenţii promoţiei 2020, care nu s-au putut bucura în acest an de baluri şi festivităţi de final de an.