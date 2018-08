Nightwish cântă vineri la Bucureşti, la Romexpo

În deschiderea concertului susţinut de finlandezi, vor urca pe scenă Fallen Arise (Grecia) şi A Tear Beyond (Italia).

Concertul are loc pe platformele 12 şi 13, în fosta parcare A de la Romexpo. Accesul se va face doar prin Parcarea B, începând cu ora 18.00, iar concertele încep de la ora 18.40. Evenimentul are loc în aer liber, iar biletele se găsesc şi la intrare.

Program şi reguli de acces:



1. Este interzis accesul cu:

- sticle, conserve;

- mancare sau bauturi de orice fel;

- artificii, arme, obiecte periculoase;

- obiecte cu laser (ex. pointere, brichete cu laser);

- umbrele (va rugam in caz ca se anunta ploaie sa veniti cu pelerine);

- aparate foto/video profesionale sau semi-profesionale (cu obiectiv detasabil);

- aparate de inregistrare audio-video profesionale sau semi-profesionale;

- animale de companie;

- persoanele cu probleme de ordin medical trebuie sa aiba asupra lor dovezi clare pentru a putea intra la concert cu medicamentele necesare.

Organizatorii NU vor stoca si NU vor pazi obiectelor prezentate in lista de mai sus pe durata evenimentului!

La intrarea in perimetrul evenimentului, toti participantii vor fi perchezitionati de catre agentii de securitate.

Organizatorii informeaza publicul participant ca spectacolele includ lumini puternice ce pot afecta persoanele epileptice.

La Romexpo va fi prezent un medic care poate oferi primul ajutor in caz de nevoie.

2. Program

18:00 - Acces

18:40 - 19:10 -Fallen Arise (30')

19:40 - 20:30 - A Tear Beyond (50')

21:00 - 23:00 - Nightwish

Guest list-ul este valabil 90 de minute de la deschiderea portilor.

3. JETOANE

- In cadrul evenimentului se vor comercializa diverse sortimente de bauturi, vanzarea acestora facandu-se pe baza de jetoane care pot fi procurate de la casele special amenajate.

- Vanzarea produselor pe baza de jetoane faciliteaza o servire mai rapida

- Contravaloarea jetoanelor ramase se returneaza pana la ora 22:00 doar pe baza bonului fiscal!

4. ACCESUL COPIILOR

- Copiii cu varsta sub 7 ani au acces gratuit si trebuie sa fie insotiti de un adult posesor de bilet valid.

- Accesul minorilor sub 14 ani se face doar pe baza de bilet si doar daca acestia sunt insotiti de catre un adult posesor de bilet valid.

- Organizatorii nu recomanda prezenta la concert a copiilor fara casti de protectie! Zgomotul foarte puternic poate dauna auzului celor mici.

5. Categorii de bilete si bratari

- Accesul in spatiul de eveniment va fi permis unei singure persoane pe baza biletului valid, o singura data. Biletul in baza caruia se va face accesul va trebui pastrat pe toata durata concertului.

- Parasirea perimetrului de concert, dupa validarea biletului de acces, va fi strict interzisa. Persoanele care doresc sa paraseasca zona de eveniment o pot face, dar la iesire bratara le va fi rupta si daca doresc sa intre din nou, vor trebui sa-si cumpere alte bilete.

Posesorii de bilete la categoriile A, B si C vor primi la acces bratari speciale ce le permit accesul in zona in care au bilete. Bratarile trebuie pastrate la mana, exact asa cum au fost puse, pe toata durata concertului. Bratarile nu sunt transmisibile si nu trebuie deteriorate pe intreaga perioada a evenimentului. Posesorii de bilete la categoria D nu vor primi bratara la acces.

- Categoria A - are locuri pe scaune, in tribuna VIP, categoria este limitata la 1000 de bilete; locurile la categoria A se ocupa in ordinea sosirii si nu sunt numerotate; posesorii de biletele la categoria A au acces si la categoriile B, C si D.

- Categoria B - in picioare, in fata scenei; posesorii de biletele la categoria B nu au acces la categoria A, dar au acces la categoriile C si D.

- Categoria C - in picioare in spatele categoriei B. Posesorii de bilete la categoria C nu au voie sa intre la categoriile A si B, dar au voie la categoria D.

- Categoria D - in picioare in spatele categoriei D. Posesorii de bilete la categoria D nu au voie sa intre la nicio alta categorie.

BILETE:

Biletele se gasesc pe www.iabilet.ro si in reteaua iabilet.ro/retea : Magazinele Flanco, Metrou Unirii 1 langa casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX - Telekom, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Hard Rock Cafe, Beraria H, Expirat Halele Carol (18-22h), Agentiile Perfect Tour, Magazinele Uman, in Statiile de Plata SelfPay si pe aplicatiile de IOS si Android iaBilet dar si in ziua concertului la intrare in limita locurilor disponibile, la urmatoarele preturi:

- presale: 300 lei Cat A, 245 lei Cat B, 189 lei Cat C, 149 lei Cat D

- la intrare: 320 lei cat A, 255 lei Cat B, 199 lei Cat C, 159 lei Cat D

Un eveniment METALHEAD powered by ROCK FM