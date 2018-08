Nicole Scherzinger va cânta la Cerbul de Aur 2018. Vedeta a transmis şi un mesaj fanilor români

Cu peste 15 milioane de fani pe reţelele sociale din întreaga lume, vedeta americană va fi pentru prima dată în faţa publicului din România la Cerbul de Aur şi în direct în concertul transmis de TVR.

„Salut! Sunt nerăbdătoare să vin în România şi să urc pe scena Cerbului de Aur, pe 1 septembrie. Pregătiţi-vă să petreceţi alături de mine“, a declarat Nicole Scherzinger.

„Stickwitu“, „Don't Cha“ şi „Buttons“, câteva dintre hiturile pe care le-am fredonat şi pe care am dansat cu toţii, sunt cele care au făcut-o celebră pe Scherzinger alături de Pussycat Dolls.





După ce a urcat în Top 10 Billboard Hot cu hiturile lansate alături de Pussycat Dolls, cântăreaţa a urmat o carieră solo, colaborând cu artişti precum Enrique Iglesias, Eros Ramazzotti, Shaggy, Will Smith, P. Diddy, Snoop Dogg, Timbaland, 50 Cent, will.i.am.

La Braşov, Nicole Scherzinger va interpreta hiturile lansate solo şi cele pe care le-a cântat alături de Pussycat Dolls. Star consacrat şi sex-simbol pentru o lume întreagă, Nicole şi-a asociat numele cu numeroase branduri de frumuseţe şi produse sănătoase. Iar de puţin timp, vedeta muzicii internaţionale şi-a lansat propriul parfum.

Cântăreaţă, compozitoare, dansatoare şi actriţă, Nicole şi-a legat numele şi de o serie de show-uri TV de succes. În 2001 a câştigat prima ediţie de „Popstars“, în 2010 - „Dancing with the Stars“. Începând din 2011, a făcut parte din juriul „X Factor“ din Statele Unite şi Marea Britanie.

În acest an, la jumătate de veac de la prima ediţiei a Cerbului de Aur, Televiziunea Română a pregătit, în perioada 29 august-2 septembrie, un eveniment cu numeroase concerte ale artiştilor români şi străini de top. Astfel, pe scena Festivalului Internaţional Cerbul de Aur 2018 vor susţine recitaluri Andra, Delia, Horia Brenciu, Loredana, The Motans, Carla’s Dreams, Flavius Teodosiu, The Humans, James Blunt, Amy Macdonald, Gigliola Cinquetti, Eleni Foureira, Edvin Marton, iar în seara de Gală, Nicole Scherzinger.

Secţiunea concurs a Festivalului va avea 18 protagonişti. Artişti din 15 de ţări vor încerca să obţină marele trofeu al Festivalului Cerbul de Aur sau unul dintre cele opt premii: Premiul I, Premiul al II-lea, Premiul al III-lea, Premiul pentru cea mai bună interpretare a unei piese româneşti, Premiul Braşovului, Premiul Publicului, Premiul Presei Festivalului, Premiul Societăţilor Publice de Radio şi de Televiziune.

Pentru cele cinci zile ale Festivalului, au fost puse în vânzare mai multe categorii de bilete – Club Cerbul de Aur, VIP, Categoria 1, Categoria 2 şi Categoria 3 şi abonamente –, cu preţuri pornind de la suma de 50 de lei. Acestea sunt disponibile pe site-ul Eventim.ro şi în reţeaua magazinelor partenere: Orange, Vodafone, Telekom, Carrefour, benzinăriile OMV, librăriile Cărtureşti, Diverta şi Humanitas.