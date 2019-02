Nicolae Botgros şi „Lăutarii altfel“, concert în ajun de Dragobete. Ce artişti mai urcă pe scenă alături de Paula Seling şi Marcel Pavel

Cu o seară înainte de Dragobete, Nicolae Botgros şi orchestra „Lăutarii“ pregătesc un concert „altfel“ la Sala Palatului.

Pe 23 februarie 2019, ora 20.00, artişti ai scenei româneşti, precum Marcel Pavel, Monica Anghel, Paula Seling, Corina Chiriac, Natalia Barbu, Lilia Roşca, Alex Calancea Band, Petrica Mâţu Stoian, Ionuţ Fulea, Nicuşor Iordan, Ion Paladi, Ana Dabija, Lilia Roşca şi Tatiana Jacotă, colaboratori şi prieteni de o viaţă ai maestrului, vin să celebreze muzica sub toate formele ei.

„Spectacolul va fi «altfel», pentru că până acum nici o orchestră de muzică populară nu a cântat şi nu s-a comportat ca o orchestră simfonică. Au fost multe orchestre care au cântat cafe concert de exemplu, dar noi pentru Sala Palatului am adăugat violoncele, viole, suflători, cornuri, tromboane. Am făcut o orchestră aproape simfonică, cu aproape 60 de muzicanţi. În repertoriu am pus muzică uşoară, jazz, rock, clasică, dar întâi şi întâi muzică populară“, a declarat maestrul Botgros.

Biletele la concertul „Lăutarii altfel“ se găsesc pe iabilet.ro

Artistul şi orchestra „Lăutarii“ vin cu acest concept „altfel“ după ce ani la rând au concertat pentru publicul din zeci de ţări europene, dar şi din Statele Unite ale Americii. „Muzica populară, graiul nostru, trebuie cunoscute şi în cultura altor popoare. Mă bântuie acest mare vis: vreau să aduc toată formaţia «Lăutarii» împreună, să meargă cu mine într-un turneu profesionist. Să-l vadă toată ţara, continentul Americii, să mergem în Japonia şi toată Asia“, spune maestrul.

Nicolae Botgros are povestea unui băiat simplu dintr-un sat moldovenesc: „De pe la şapte anişori am plecat împreună cu tatăl meu şi fratele Vasile să cânt pe la nunţi. Fiind o familie numeroasă, eram nevoiţi să muncim din greu. Eu, tata şi fratele Vasile am ţinut casa“, îşi aminteşte cu emoţie Nicolae Botgros.

Prima orchestră dirijată de Nicolae Botgros a fost „Ciocârlia“ de la Edineţ. În 1978 a devenit director artistic şi prim-violonist la „Lăutarii“. Unii dintre cei mai de seamă artişti ai muzicii populare care au cântat cel puţin o dată cu Orchestra „Lăutarii“, condusă de maestrul Botgros, se pot enumera Maria Ciobanu (81 de ani), Sofia Vicoveanca (77 de ani), Irina Loghin (79 de ani), Dinu Iancu Sălăjanu (49 de ani), Ştefan Bănică Jr. (51 de ani).

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: