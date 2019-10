Nick Cave & The Bad Seeds, turneu european în 2020: în ce ţări sunt programate concertele

Prin acest turneu va fi promovat cel mai recent material de studio lansat, „Ghosteen“, dublu-album apărut luna trecută. Acesta este al 17-lea disc lansat sub numele Nick Cave & The Bad Seeds.

Anul trecut, Cave a susţinut mai multe show-uri solo.

Turneul cu The Bad Seeds va începe pe 22 aprilie, în Lisabona, potrivit news.ro.

Concerte sunt programate să aibă loc, între altele, în Spania, Marea Britanie, Germania, Ungaria, Serbia, Italia şi Franţa. Ultimul concert programat după această serie va avea loc la Tel Aviv, pe 17 iunie.

Născut pe 22 septembrie 1957, în Australia, Nick Cave este solist, compozitor şi textier. A înfiinţat, în 1983, Nick Cave & The Bad Seeds, care abordează o varietate largă de stiluri muzicale, de la post-punk, blues, pop şi jazz la garage-rock.

Muzicianul, care este şi scriitor, poet, scenarist şi, ocazional, actor, abordează în cântecele lui teme precum moartea, religia, iubirea şi violenţa.

A debutat discografic în 1979, în grupul The Boys Next Door, cu „Door, Door“. Împreună cu The Bad Seeds, a lansat până în prezent 17 albume de studio, care se adaugă celor trei împreună cu The Birthday Party, grup în care a activat începând din 1973 timp de un deceniu.