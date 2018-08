MTV Video Music Awards: Camila Cabello, marea câştigătoare. Madonna, criticată pentru tributul adus Arethei Franklin

Cântăreaţa americană de origine cubaneză Camila Cabello a fost marea câştigătoare a celei de-a 35-a gale MTV Video Music Awards, care a avut loc luni seară la New York şi pe scena căreia au urcat artişti ca Jennifer Lopez, Cardi B şi Nicki Minaj, de asemenea premiaţi, dar şi Madonna, Aerosmith şi Post Malone, conform news.ro.

Cabello, în vârstă de 21 de ani, a fost recompensată cu cele mai importante trofee: „Video of the Year”, pentru „Havana” (ft. Young Thug), şi „Artist of the Year”. La aceasta din urmă, ea a concurat cu Ariana Grande, Bruno Mars, Cardi B, Drake şi Post Malone.

„Song of the Year” a fost desemnat „rockstar” - Post Malone ft. 21 Savage - pe care artiştii l-au intepretat pe scena galei, înainte ca rapperul Post Malone să se alăture, în final, trupei Aerosmith pentru piesele „Dream On" şi „Toys in the Attic".

Pentru „Dream On”, el a cântat la chitară, în timp ce Steven Tyler a îndemnat publicul să îi acompanieze. Interpretarea exuberantă a „Toys in the Attic” l-a avut alături şi pe chitaristul trupei, Joe Perry.

Recitalul supriză a încheiat gala puţin după miezul nopţii, ora locală.

O apariţie controversată a fost aceea a Madonnei. Cântăreaţa americană în vârstă de 60 de ani a ţinut să aducă un tribut Arethei Franklin, supranumită „Regina soul”, care a murit pe 16 august, la vârsta de 76 de ani. Deşi s-a vrut un discurs emoţionant, Madonna a vorbit despre ea şi despre startul carierei ei, fapt pentru care a fost criticată, la fel şi pentru alegerea de a purta veşminte tradiţionale africane.

După trecerea în revistă a dificultăţilor prin care a trecut, Madonna a spus că Aretha Franklin a fost motivul pentru care ea are succes acum.

„Nimic din toate astea nu s-ar fi întâmplat şi nu ar fi putut să se întâmple fără doamna muzicii soul. M-a condus unde sunt astăzi şi ştiu că a influenţat atât de mulţi oameni care se află în seara asta aici. Vreau să îţi mulţumesc, Aretha, pentru că ne-ai dat putere tuturor, R.E.S.P.E.C.T. Trăiască regina!”.

Între momentele notabile ale galei s-a numărat şi recitalul cântăreţei Jennifer Lopez. Ea a fost premiată cu Michael Jackson Video Vanguard Award pentru întreaga carieră.

Artista a interpretat o compilaţie de piese ale sale, între care „On the Floor”, „Love Don’t Cost a Thing”, „Booty", „Dance Again” şi cel mai recent single, împreună cu DJ Khaled, „Dinero”.

Lopez s-a aflat acum pentru prima dată în ultimii 17 ani pe scena galei MTV VMA.

Au mai cântat Ariana Grande, care a fost însoţită pe scenă de bunica, mama şi mătuşa ei, Shawn Mendes, Logic feat. Ryan Tedder, Travis Scott şi Panic! At the Disco.

Cardi B a fost premiată cu trofeul „Best New Artist”, la categoria „Best Collaboration” (Jennifer Lopez ft. DJ Khaled & Cardi B - „Dinero”) şi „Song of Summer”, cu „I Like It” (feat. Bad Bunny & J Balvin).

Premiul categoriei „Best Pop” a revenit Arianei Grande pentru „No Tears Left to Cry”, Nicki Minaj a fost câştigătoarea categoriei „Best Hip-Hop”, pentru „Chun-Li”, J Balvin şi Willy William s-au impus la categoria „Best Latin”, cu „Mi Gente”, iar Avicii ft. Rita Ora au fost câştigătorii „Best Dance”, cu „Lonely Together”.

Imagine Dragons şi „Whatever It Takes” au câştigat trofeul „Best Rock”, în timp ce „This Is America” al lui Childish Gambino a fost desemnat „Video with a Message” şi a fost premiat pentru cea mai bună regie şi cea mai bună coregrafie.

La categoriile „Best Cinematography” şi „Best Art Direction” s-a impus videoclipul „Apeshit”, The Carters (Beyonce şi Jay Z).

Cele mai bune efecte vizuale au fost desemnate cele din videoclipul „All The Stars” (Kendrick Lamar & SZA), iar cel mai bun montaj a fost al videoclipului „Lemon” (N.E.R.D & Rihanna).

Cea de-a 35-a gală a MTV Video Music Awards a avut loc la Radio City Music Hall din New York pentru a 12-a oară, după ce evenimentul a fost inaugurat aici, în 1984.