MTV Video Music Awards 2019: cine sunt marii câştigători şi care e cel mai bun videoclip al anului VIDEO

Ariana Grande s-a impus la trei categorii: Artistul anului, Cea mai bună regie artistică (pentru videoclipul „7 Rings“) şi Cântecul verii („Boyfriend“ - cântat împreună cu Social House).

Taylor Swift a câştigat două trofee: Videoclipul Anului şi Video for Good, pentru „You Need to Calm Down“.

Videoclipul cântecului „Me“, pe care îl interpretează împreună cu Brendon Urie de la Panic! At The Disco, a primit premiul categoriei Cele mai bune efecte vizuale.

Cântăreaţa electro-pop Billie Eilish a fost câştigătoarea categoriilor Cel mai bun artist debutant şi Push Artist of the Year. Clipul piesei ei „Bad Guy“ a fost premiat pentru montaj.

Cântecul anului a fost desemnat „Old Town Road (Remix)“, cântat de Lil Nas X şi Billy Ray Cyrus, cel mai bun grup a fost desemnat BTS, iar ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho au fost câştigătorii categoriei Best Latin cu videoclipul „Con Altura“, iar Panic! At The Disco s-a impus cu „High Hopes“ la categoria Best Rock.

Actorul Sebastian Maniscalco a fost gazda ceremoniei în cadrul căreia Missy Elliott a primit Michael Jackson Video Vanguard Award. În plus, ea a cântat live la gală, pentru prima dată în 16 ani.

Pe scenă au urcat pentru a cânta, între alţii, Taylor Swift, Lizzo, Bad Bunny, ROSALÍA, J Balvin şi Ozuna.

