„Montero”, marele câştigător al galei MTV Video Music Award. Machine Gun Kelly şi Conor McGregor, altercaţie pe covorul roşu

Cântăreaţa rap Doja Cat a fost gazda ceremoniei la care Madonna şi-a făcut apariţia, spre surprinderea publicului, în deschidere.

Show-ul a debutat cu un videoclip în care cântăreaţa şi-a trecut în revistă cariera care a început în aceeaşi perioadă cu cea a postului MTV, pe 1 august 1981. Pe ritmul piesei „Vogue”, supranumita „regină a muzicii pop” a apărut pe scenă purtând un costum din piele.

„Şi spuneau că nu o să rezistăm, dar suntem încă aici, nenorociţilor. Fericită a 40-a aniversare, MTV!”, a afirmat Madonna.

Între cei care au urcat pe scenă pentru a susţine recitaluri s-au numărat Camila Cabello, Chlöe (de la Chloe x Halle), care şi-a făcut debutul solo, Jack Harlow, Justin Bieber, Ed Sheeran, Kacey Musgraves, The Kid Laroi, Lil Nas X, Machine Gun Kelly, Olivia Rodrigo, Ozuna, Shawn Mendes, Tainy şi Twenty One Pilots.

Machine Gun Kelly a fost implicat, înaintea galei, într-o altercaţie cu Conor McGregor, campion UFC. Aparent, a fost nevoie ca cei doi să fie ţinuţi separat. „McConor era gata să împartă pumni”, a spus un martor, potrivit People. Totul a început când pugilistul a vrut să facă o fotografie cu MGK, însă echipa artistului a refuzat. Au urmat gesturi prin care el şi-a arătat nemulţumirea şi, potrivit Page Six, McConor a aruncat o băutură pe MGK.

Conor McGregory throws a punch at Machine Gun Kelly on the red carpet at the #VMAs. pic.twitter.com/AohsDnpHqt — Buzzing Pop (@BuzzingPop) September 13, 2021

Trupa rock Foo Fighters a primit primul trofeu Global Icon acordat în cadrul galei şi a cânta aici pentru prima dată din 2007.

Justin Bieber a primit şapte nominalizări la gala de anul acesta. El a fost urmat de de Megan Thee Stallion, cu şase, în timp ce Billie Eilish, BTS, Doja Cat, Drake, Giveon, Lil Nas X şi Olivia Rodrigo au primit câte cinci.

La categoria „Video of the Year” s-a impus Lil Nas X cu „MONTERO (Call Me By Your Name)”, care câştigat şi premiul pentru regie (Lil Nas X şi Tanu Muino) şi pentru efecte vizuale, iar pentru „Best Rock” a fost premiat John Mayer cu “Last Train Home”.

„Best Latin” a fost desemnat videoclipul piesei „Lo Vas A Olvidar” cântate de Billie Eilish şi ROSALÍA.

Cea mai bună coregrafie a fost aleasă a „Treat People With Kindness” - Harry Styles, cea mai bună imagine - „Brown Skin Girl” - Beyoncé, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid, iar cel mai bun videoclip R & B - „Leave The Door Open” - Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic, câştigător şi pentru montaj.

Olivia Rodrigo a fost aleasă „Best New Artist”, care a câştigat şi la categoria „Song of the Year” cu „Drivers licence”, Machine Gun Kelly ft. blackbear s-au impus la categoria „Best Alternative” cu „my ex’s best friend”, cea mai bună colaborare a fost desemnată Doja Cat ft. SZA cu „Kiss Me More”, iar „Best Hip-Hop” - Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A. cu „Franchise”.

Titlul de artist al anului a fost acordat lui Justin Bieber, care a câştigat şi la categoria „Best Pop” cu „Peaches”, colaborare cu Daniel Caesar şi Giveon.

Grupul anului a fost BTS, care s-a impus şi la categoria „Best K-pop” cu „Butter”