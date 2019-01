Mirela Vaida, preferata publicului în prima semifinală Eurovision România 2019, a dezvăluit greşeala făcută pe scenă. Ce a deranjat-o pe vedetă VIDEO

„Întotdeauna publicul a fost alături de mine, chiar şi în 2014 când am fost la prima mea participare la Eurovision. În finala naţională, publicul m-a adus pe locul doi, pentru că mi-a acordat peste şapte mii de voturi. Publicul mi-a adus satisfacţii foarte mari şi vreau să spun că nu dau asta pe nimic altceva. Satisfacţia mea este să ştiu că plac oamenilor sau că oamenii mă ascultă sau că mă urmăresc. De-asta m-am şi dus la Eurovision. Am vrut să mă bucur de competiţie, de muzică.

Deşi am avut un moment mai neplăcut în semifinala de la Iaşi. Mi-au pus un ventilator în gât şi în faţă, am repetat cu el două zile, şi probabil din cauza adrenalinei şi a emoţiilor am împins mai tare decât trebuia, şi cu ventilatorul acela, că voiam vânt în plete, nu mi-a mai ieşit acuta de la final. Poate din cauza asta nici juriul nu m-a ales printre cei cinci. Dar mă bucur că publicul mi-a dat şansa de a arăta că mă pot redresa şi sper să-mi iasă totul perfect“, a povestit Mirela Vaida.

Artista a explicat că în culisele concursului sunt câteva nume favorite pentru a reprezenta România în Israel, fiind rezervată în privinţa şanselor ei de a ajunge la Tel Aviv: „Eu sunt destul de realistă şi văd ce arată sondajele de opinie, văd ce vrea lumea. Sigur că în finala de la Bucureşti va exista un juriu internaţional care vine poate cu o altă viziune, altă perspectivă, dar cred totuşi că ce se vehiculează are mari şanse să devină realitate. Sunt nişte nume favorite şi e interesant de urmărit ce se va întâmpla“.

Întrebată dacă speră să se claseze în top trei, vedeta a răspuns: „Nu ştiu să-ţi spun. Când vin străinii să ne jurizeze, nu mai contează că eşti Vaida, că eşti X, că eşti Y, contează piesa. Nu contează ce background ai. Sunt şi eu foarte curioasă, pentru că sunt câteva piese foarte bune anul acesta“.

Mirela Vaida participă pentru a doua oară la Eurovison. Duminica trecută, vedeta a urcat pe scena de la Iaşi într-o o ţinută de scenă adaptată sarcinii şi a renunţat la tocuri. În plus, vedeta de televiizune a vorbit şi despre mesajul piesei pe care o interpretează în concursul Eurovision România 2019.

„Am ales piesa «Underground» dintre mai multe piese pe care le-am ascultat, negândindu-mă dacă e sau nu piesă pentru Eurovision. Am ales cu instinctul, cu inima, cu urechea. Este o piesă de stare, o poveste despre suferinţa în iubire şi despre speranţă, puterea de a o lua de la capăt, mai sensibil şi, totuşi, mai puternic. Sunt, mai degrabă, o artistă dramatică, predispusă la visare, iar piesele lirice, sau uşor mai triste, să zicem, mă atrag mai mult decât cele vesele, de show. Deşi sunt un om care iubeşte viaţa, verva, vorba multă, lumea multă. Mi-a plăcut «Undeground» pentru că e o piesă despre putere şi speranţă, deşi mesajul e sfâşâietor. Cred în puterea iubirii şi într-un nou început“, a declarat Vaida cu privire la piesă.





Trooper, Teodora Dinu, Dya & Lucian Colareza, Claudiu Mirea, Bella Santiago şi Vaida sunt primii finalişti Eurovision România 2019. Următoarea semifinală va fi pe 10 februarie, la Sala Sporturilor din Arad, urmând ca finala în care se va decide reprezentantul României la Eurovision 2019 să aibă loc pe 17 februarie la Bucureşti.





Cunoscuta actriţă şi prezentatoare de televiziune Mirela Vaida revine pe scena Eurovision, după ce la Selecţia Naţională din 2014 a ocupat locul al doilea. Licenţiată în Drept, Comunicare şi Relaţii Publice şi absolventă de master în Drept şi Comunicare, Mirela Vaida şi-a dedicat cariera scenei. A prezentat numeroase emisiuni TV, a făcut parte din grupuri muzicale precum V.I.P, Ho-ra, D’or, iar din 2007 este solistă la Teatrul de Revista „Constantin Tănase“.









