Mirela Vaida, nemulţumiri şi laude după finala Eurovision România 2019. Ce reproşuri aduce VIDEO

Mirela Vaida a postat un mesaj, pe contul personal de Facebook, prin care critică sistemul de votare din timpul finalei Selecţiei Naţionale în care Ester Peony a fost desemnată reprezentanta României la Eurovision 2019.

Cântăreaţa spune că, atunci când a încercat să se voteze, a trebuit să trimită de trei ori mesaj pentru a primi confirmarea, în timp ce mai mulţi fani ar fi fost anunţaţi prin sms că televotingul s-a încheiat.

„A trebuit să trimit trei sms-uri la 1264 cu numărul 12 ca să primesc confirmarea că am votat. Alţii au primit mesaj că televotingul e închis. Speachless (fără cuvinte – trad.)... Eurovision“, scrie Mirela Vaida pe Facebook.

Ulterior, Vaida a postat un nou mesaj, prin care le-a mulţumit fanilor pentru voturi: „Dragilor, vă mulţumesc din suflet pentru voturi. Ştiu că aţi fost mulţi. Din păcate nu au mers liniile de votare, cel puţin în cazul meu. Dar nu asta contează acum, ci faptul că v-am simţit aproape de mine, ca de fiecare dată. Vă îmbrăţişez. Cu drag, Vaida“.

Mai târziu, Mirela Vaida a scris un text în care a precizat că, lăsând de-o parte problemele inerente oricărei competiţii din România, organizatorii au făcut progrese. În plus, vedeta a dezvăluit că Ester Peony se afla printre favoritele sale, alături de Laura Bretan, Bella Santiago şi Linda Teodosiu.





Pe de altă parte, „o săgeată“ s-a îndreptat şi către producătorul Şerban Cazan, singurul român din juriul finalei Eurovision România 2019, cel care nu i-a acordat niciun punct.

„Dincolo de problemele inerente oricărei competiţii de genul ăsta în România (probleme cu televotingul, lipsă de transparenţă etc.), anul ăsta Eurovision a avut un alt standard. Mi-a placut mult. De la prestaţiile artistice şi show-ul conceput de fiecare artist, până la modul de filmare, totul începe să se apropie de ceea ce e prin alte ţări. Am simţit competiţia şi mi-a plăcut că a fost de calitate. Din punctul meu de vedere, oricare dintre Laura, Bella, Linda sau Ester meritau să câştige. Mi-au mai placut mult Olivier şi Letiţia. Toţi au fost foarte buni, iar eu mi-am făcut «damblaua» şi am cântat însărcinată în luna a opta pe scena Eurovision, bucurându-mă de această experienţă şi creându-mi amintiri pe viaţă. Mi-a mai plăcut experienţa juriului internaţional de la care am primit note mari (7,8,10), că de la juriul român nu am primit nimic“, este un alt mesaj al cântăreţei, postat după câteva ore.

Mirela Vaida s-a clasat pe locul şase în clasamentul finalei Eurovision România 2019 cu piesa „Underground“, acumulând un total de 35 de puncte, dintre care 28 din partea juriului şi 7 de la public. Vedeta a ajuns în finala Selecţiei Naţionale datorită votului publicului.

Ester Peony va reprezenta România la concursul din Tel Aviv cu piesa „On a Sunday“, după ce patru din cei şase membri ai juriului i-au acordat punctaj maxim, chiar dacă din partea românilor a primit doar 3 puncte.

Acum, Televiziunea Română se confruntă cu un val de acuzaţii şi critici , mulţi reproşând că televotingul ar fi trebuit să conteze într-o proporţie mai mare. O altă nemulţumire exprimată este legată de componenţa juriului, în care au fost, în premieră, specialişti străini – Tali Eshkoli (Head of Event & Content Eurovision Song Contest 2019), Emmelie de Forest (laureata ediţiei din 2013), Deban Aderemi şi William Lee Adams (jurnalişti consacraţi în fenomenul ESC), Şerban Cazan(Head of Production HaHaHa Production) şi Alex Calancea (muzician moldovean).

