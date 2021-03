Mirela Retegan, fondatoare Gaşca Zurli: „Pandemia a fost o sursă de inspiraţie forţată”

Pe 7 martie, de la ora 18.00, îndrăgita trupă pentru copii va pune în scenă, în premieră, primul spectacol hibrid din istoria Zurli. Show-ul va avea două componente – una offline şi una online. Acesta va avea loc, în acelaşi timp, şi într-o sală de spectacol, dar şi online, fiind difuzat live pe o platformă de livestreaming. Astfel, spectacolul de pe scenă se mută direct în casa spectatorilor.

Mirela Retegan, fondatorul Zurli, a gândit acest proiect inedit astfel încât interacţiunea cu publicul de acasă să fie o experienţă absolut specială, emoţia spectacolul trecând dincolo de ecran. Ce se întâmplă pe scenă, se întâmplă şi în casele celor care urmăresc producţia pe ecrane, spectatorii online devenind parte din poveste, al optulea actor Zurli.

Biletele pentru spectacolul online difuzat live pe platforma de streaming Streamerse s-au pus în vânzare. Toate detaliile despre participare se găsesc pe www.zurli.ro.

Gaşca Zurli este trupa fenomen pentru copii, cu sute de mii de fani din toate colţurile lumii. De-a lungul celor 11 ani de activitate, Gaşca Zurli a transformat ideea de educaţie într-un spectacol al imaginaţiei. Personajele inventate de Mirela Retegan au jucat mii de spectacole pe cele mai mari scene din ţară şi din Europa, s-au bucurat de milioane de spectatori, iar cântecele Zurli au zeci de milioane de vizualizări pe YouTube.

Cât de „zurli” a fost perioada pandemiei pentru dumneavoastră şi pentru Gaşca Zurli?

Pandemia a fost pentru mine şi pentru Gaşca Zurli cea mai provocatoare perioadă. A trebuit să ne folosim capacitatea de rezilienţă la cote maxime, am luat ce a fost mai bun din răul care ni s-a întâmplat tuturor, l-am transformat în ceva pozitiv şi am reuşit să rămânem în picioare. Mi s-a părut cel mai important obiectiv, să rămânem în picioare. Şi le spuneam colegilor mei că acum, fiecare dintre noi, fiecare persoană, primeşte o tarla arată şi fiecare pune ce seminţe vrea acolo, dacă vrea. Şi le îngrijeşte, iar după ce cresc o să vedem un lan frumos de floarea-soarelui. Ei trebuie să aibă încredere în mine. Acum nu se vede nimic, pentru că doar plantăm seminţe într-un sol arat care eu cred că este foarte fertil şi în care am foarte mare încredere.





„Ne-a fost greu să nu mai comunicăm direct cu copiii”

Cum s-a adaptat Gaşca Zurli la pandemie? Cât de dificilă a fost reinventarea?

Nu a trebuit să ne reinventăm foarte tare, pentru că eram obişnuiţi cu online-ul. Avem 1,6 milioane de abonaţi pe canalul de YouTube pentru care am creat conţinut în ultimii ani. Ne-a fost greu să nu ne mai ducem spre copii, să nu mai comunicăm direct cu ei, să nu îi mai atingem, să nu mai avem evenimente cu public. A fost ca şi cum am fi jucat la perete. Am făcut toate astea fără să ştim dacă se uită cineva sau nu la noi. Pentru mine, personal, n-a fost greu, pentru că fac radio de 20 de ani şi, vorba fiică-mii, niciodată nu ştii dacă te ascultă cineva. Dar tu trebuie să fii acolo cu toată credinţa. Colegii mei s-au adaptat la toată povestea şi au înţeles că despre asta e acel moment. Acum suntem foarte, foarte emoţionaţi să avem primul spectacol hybrid, pe 7 martie, cu foarte puţini oameni în sală, dar cu foarte mulţi oameni conectaţi cu noi, online.

A rămas aceeaşi echipă în Gaşca Zurli sau au apărut şi schimbări de componenţă?

Da, echipa a rămas în proporţie de 90% aceeaşi. Au plecat doi dintre actorii principali, din motive personale. Unul dintre ei a plecat în America, iar al doilea a ales să facă altceva. Dar altfel, noi ne-am menţinut echipa. Ne-a schimbat enorm această perioadă şi ne-a ajutat să ne vedem şi să ne înţelegem altfel.

Mirela Retegan a făcut din Gaşca Zurli un fenomen FOTO: arhiva personală

Ştiu că poate suna cumva paradoxal, dar v-a inspirat cumva pandemia în activitatea desfăşurată cu Gaşca Zurli?

Daaa, pandemia ne-a inspirat, pentru că ne-am dat seama că trebuie să îi ajutăm pe părinţi să-i facă pe copii să înţeleagă de ce trebuie să stăm închişi în casă, de ce trebuie să ne spălăm des pe mâini, de ce nu mergem la grădiniţă, de ce nu putem să petrecem Crăciunul cu bunicii, de ce nu ne ducem în vacanţă nu ştiu unde. Noi a trebuit să creăm cântece, poveşti, reacţii, filmuleţe despre aceste subiecte. A fost o sursă de inspiraţie forţată, dar nu am lasat-o să treacă degeaba. Aşa cum am spus la începutul discuţiei, am aplicat şi aici rezilienţa, am luat ce a fost bun din tot ce a fost rău şi am transformat toată povestea în ceva pozitiv. Una peste alta, noi, fizic, psihic şi emotional, am muncit mult mai mult în această perioadă decât am muncit în ultimii 5 ani.

Pe 7 martie, la exact un an de la întreruperea activităţilor, Gaşca Zurli pregăteşte un nou spectacol. Ne puteţi dezvălui câteva detalii despre acest spectacol?

Spectacolul din 7 martie este un spectacol care va rămâne în istoria Găştii Zurli drept prima cărămidă din noua construcţie. Pentru că eu cred că, în era mondială în care am intrat, evenimentele nu se vor mai întâmpla doar în limitele unui spaţiu şi va trebui să ne adresăm nelimitat din acestă perspectivă şi oamenii, de oriunde s-ar afla, din orice colţ al lumii ar fi, să se poată conecta cu noi.

Secretul e să reuşim să transformăm un spectacol care se desfăşoară dintr-o sală în Bucureşti, într-un eveniment din casele românilor. Noi o să facem asta, am găsit această reţetă şi sunt foarte fericită, pentru că pe 7 martie vom sărbători mămicile românce de oriunde din lume, direct în casele lor. Copiii vor învăţa să facă împreună cu Vrăjimăturica, de dinainte, coroniţe de Regină de Mamă, vor face diplome de SupeMAMĂ, şi într-un anumit moment, pe data de 7 martie, în timpul show-ului, eu îi voi ghida să o ia pe mami, să o aşeze pe un scaun, să-i pună coroana pe care cei mici au făcut-o, să-i dea diploma, să-i cânte “Te iubesc, Mami”, împreună cu actorii care vor face acelaşi lucru pe scena din Bucureşti.

Oamenii sunt pregătiţi să treacă la o nouă etapă şi sunt pregătiţi să înveţe, împreună cu noi, cum să-şi construiască în casele lor nişte bucurii care, până acum, ni le luam doar dintr-o sală de spectacol.

Care a fost cel mai emoţionant feedback pe care l-aţi primit de la fani în perioada pandemiei?

Am primit foarte multe feedback-uri pozitive în timpul pandemiei, dar ce m-a impresionat cel mai tare a fost reacţia oamenilor în urma live-urilor făcute de mine, legate de Covid. Mi-au scris foarte mulţi să-mi povestească de schimbarea totală de atitudine a oamenilor din jurul lor şi că eu le-am dat încredere să declare public că şi ei sunt izolaţi că au nevoie de ajutor. Preşul din faţa uşilor acelor oameni s-a transformat în covorul lui Aladin, aşa cum preşul din faţa casei mele s-a transformat într-un preş magic. Lumea venea şi lăsa pe preşurile oamenilor izolaţi în casă mâncare şi lucruri de care aveau nevoie, reacţii pozitive, iar asta m-a impresionat cel mai tare. Faptul că le-am dat încredere să recunoască public că se află în această situaţie şi că au nevoie de ajutor. Iar cei din jur să realizeze că poţi, cu o ciorbă caldă, să faci un mare bine unui om care, probabil, se află în spatele uşii, singur, izolat şi fără niciun sprijin.

Aţi creat Punguţa Zurli, un produs pe care părinţii îl pot oferi copiiilor din familii cu probleme financiare. Cum au mers vânzările cu Punguţa Zurli?

Şi Punguţa Zurli, şi campaniile pe care noi le facem în general a funcţionat bine, pentru că nu ne-am pus un target de genul trebuie să vindem zece mii de punguţe, trebuie să încălţăm şapte mii de copii, să adoptăm o sută de mii de mame. Eu nu îmi pun targeturi în acest sens. Pur şi simplu, îmi doresc ca din ce în ce mai mulţi părinţi să aibă mijloace prin care să ajute alţi părinţi. Şi atunci creăm astfel de instrumente. Adoptă o mamă – poţi face un pachet să-l trimiţi în orice oraş din campanie, Încalţă un copil – cumpără o pereche de ghete noi şi trimite-l la noi ca să le ducem copiilor de prin sate uitate. Umple o Punguţă Zurli cu jucării şi trimite-o unui copil ai cărui părinţi nu-şi permit o Păpuşă Zurli. Creăm canale, mijloace, instrumente prin care oamenii să poată să facă bine celor care au atâta nevoie de binele nostru.

