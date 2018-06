Mii de fani, prezenţi la încă un concert Scorpions de neuitat, la Bucureşti. Când coloana sonoră a vieţii tale este rock'n'roll-ul, nu ai cum să îmbătrâneşti

La ora 17:00, la deschiderea porţilor, sute de iubitori ai muzicii rock erau deja pregătiţi pentru experienţa pe care urmau nu doar să o vadă şi să o audă, dar să o şi trăiască la unison alături de trupa preferată. Spectacolul a început la ora 19:00, cu repertoriul impresionant de piese internaţionale al trupei Salamandra, trupă al cărei lider este Cristian Becker.

Compact B au fost următorii pe scenă, iar bine-cunoscutele piese Trenul pierdut, Cine eşti tu oare, Să te gândeşti la mine, Singur în noapte şi După ani şi ani au făcut deliciul fanilor, mai ales că formula trupei a inclus membrii importanţi care au contribuit de-a lungul timpului la istoria grupului: Costi Cămărăşan - fondatorul formatiei Compact, Leluţ Vasilescu, Adrian Coco Tinca, Adrian Ordean şi Monel Puia, iar invitatul special Compact B a fost solistul Leo Iorga.

Apoi, de la ora 21:00, cu un intro exploziv de lumini şi proiecţii, Scorpions au luat scena cu asalt, cu piesa Going out with a bang, iar solistul Klaus Meine şi-a intâmpinat publicul, spre încântarea acestuia, în limba română.

Cu o incursiune în toată cariera muzicală a rockerilor şi demonstraţii de virtuozitate din partea artiştilor, la Romexpo s-au putut auzi medley-uri cu piese acustice, ca Follow your Heart, Eye of the storm, Send me an Angel sau din anii ’70, perioadă importantă pentru trupă, cu piesele Top of the bill, Steamrock forever, Speedy’s coming, Catch your train, dar şi un moment al toboşarului Mikkey Dee, cu Overkill, un cover Motorhead, fosta sa trupă.

Concertul s-a încheiat cu piesa Big city lights, trupa revenind în forţă cu un bis ce a inclus clasicele Still Loving You şi Rock You Like a Hurricane, încântându-şi fanii, de la rockerii împătimiţi pâna la copiii de toate vârstele, care probabil au avut prima lor experienţă cu muzica rock de cea mai bună calitate, la îndemnul şi alături de părinţi. Mesajul afişat de trupă la sfârşitul concertului rămâne unul dintre motto-urile tuturor iubitorilor de muzică bună - Nu ai cum să îmbătrâneşti când coloana sonoră a vieţii tale este rock’n’roll-ul.