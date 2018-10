Mihail deschide seria de toamnă a concertelor din Control

Astfel, joia aceasta, pe 11 octombrie, de la ora 21.00, artistul poate fi ascultat live la Bucureşti, într-un concert care va reuni sound-uri mai noi şi mai vechi, mixate într-un concept muzical fresh şi urban.

Cei care vor veni joi seară în Control vor avea parte de o întâlnire cu un nou concept de show marca Mihail, care, pe lângă amprenta artistului, aduce şi un touch de muzică electronică, alternativ şi pop, anunţă organizatorii.

Această direcţie muzicală a fost de altfel marcată şi prin lansarea recentă a conceptului „End Of Summer Session“, ce include piese ca „Slow Train“, „Guess It’s On You“ şi „Intro“.

FOTO Facebook

Compozitor şi cântăreţ, Mihail, originar din Basarabia, a fermecat publicul cu un timbru vocal inconfundabil. Hit-ul „Mă ucide ea“, un mix de funk, blues şi pop, l-a adus în atenţia publicului din România şi a devenit repede un real succes, piesa fiind desemnată a doua cea mai difuzată piesă din 2016, acumulând pâna în momentul de faţă aproape 70 de milioane de vizualizari pe YouTube.

Influenţele indie-alternative din creaţiile sale au apărut odată cu „Simt că ne-am îndepărtat“, piesă ce reprezintă primul pas spre „reinventarea“ artistului, direcţie ce se continuă cu single-ul „Who You Are“. Lansată în 2017, piesa „Who You Are“ a marcat primul succes internaţional al lui Mihail, piesa cucerind topurile din Italia, unde a fost premiată cu discul de aur, aducându-i totodată şi trofeul „Top Of The Top“ din cadrul festivalului Sopot - Polonia.