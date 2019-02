Mihai Alexandru, compozitorul piesei Laurei Bretan pentru Eurovision: „Să se menţioneze că participanţii creştini nu au dreptul să concureze“

Mihai Alexandru consideră că, odată cu înfrângerea Laurei Bretan (16 ani), România a ratat cea mai mare şansă de a câştiga Eurovision 2019. Compozitorul susţine că, deşi a fost preferata telespectatorilor, Laura Bretan a pierdut din „motive care n-au nicio legătură cu muzica“, făcând referire la teoria potrivit căreia doi dintre membrii juriului internaţional ar fi depunctat-o după ce au descoperit că micuţa cântăreaţă a fost implicată în campania de susţinere a familiei tradiţionale.

„Vă rog să mă scuzaţi, dar aceasta este părerea mea. Am pierdut cea mai mare şansă de a aduce anul următor Eurovisionul în România. Românii au votat Laura Bretan, doi juraţi ne-au acordat note maxime, prestaţia ei şi tot pachetul au fost impecabile, dar din cauza unor motive care n-au nicio legătură cu muzica, a trebuit să acceptam acest deznodământ. Noi ne-am asumat de la început acest lucru, ştiam că pot exista urmări, iar ele nu au întârziat. Întrebarea mea este următoarea: Nu cumva avem de-a face cu un soi de discriminare? Nu cumva Eurovisionul deviază de la ideea de bază care ne unea până acum, adică muzica. Mi-aş dori să se menţioneze clar în regulamentul acestui concurs că participanţii creştini nu au dreptul să concureze, măcar să ştim o treabă de la început. În acest fel se pot evita situaţii ca aceasta, care a avut ca rezultat dezamăgirea unui copil de 16 ani, plus majoritatea românilor, iar toată munca unei echipe a fost aruncată pe apa sâmbetei. Draga mea, Laura, ai strălucit pur şi simplu, ai cântat impecabil şi îţi mulţumesc din tot sufletul meu pentru această experienţă pe care am trăit-o împreună“, a scris Alexandru într-o primă reacţie avută pe Facebook.

Ulterior, compozitorul a revenit cu un mesaj în care o felicită pe câştigătoarea Eurovision România 2019, Ester Peony, despre a cărei piesă, „On a Sunday“, spune că i-a plăcut, precizând că artista nu are nicio vină pentru cele întâmplate. De asemenea, el a subliniat că Bella Santiago şi Linda Teodosiu au avut interpretări foarte bune.

„Mergem înainte, nu prea avem ce face, această dezamăgire trebuie să treacă. Sunt mândru şi onorat că am lucrat (şi voi lucra) cu un artist înzestrat cu asemenea calităţi la o vârstă atât de fragedă, dar cu o maturitate profesională şi o mentalitate de învingător. Această minune se numeşte Laura. Pe de altă parte, Ester Peony nu are nicio vină, şi-a încercat norocul şi a reuşit. Vreau să felicit toată echipa ei, aşa cum am făcut-o şi atunci când am ascultat prima oară piesa lor, pentru că mi-a plăcut de la prima audiţie. Bella este o artistă de talie mondială, îmi place maxim, am considerat-o principalul pericol al nostru în acest concurs, dar cand doi se ceartă, al treilea câştigă. La fel de bine putea fi şi Linda, cu aerul ei occidental şi profesionalismul căpătat în Germania, voce puternică şi atitudine. De fapt, toţi concurenţii merită aplauze, a fost o finală foarte tare şi ne-am bucurat de fiecare clipă. În concluzie, ar fi frumos să o felicităm pe Ester şi să-i urăm succes în finala de la Tel Aviv“, a concluzionat Alexandru.

Ester Peony va reprezenta România la Eurovision 2019 după ce a reuşit o victorie surprinzătoare în finala Selecţiei Naţionale graţie juriului internaţional, patru dintre cei şase membri acordându-i punctaj maxim.

